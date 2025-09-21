আমিরাতে ভিসা নিষেধাজ্ঞার খবর সত্য নয়

আমিরাতে ভিসা নিষেধাজ্ঞার খবর সত্য নয়
বাংলাদেশসহ ৯ দেশের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত- শনিবার এমনই খবর প্রকাশ করে বাংলাদেশি গণমাধ্যমগুলো। তবে এই খবর সত্য নয় বলে জানিয়েছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রেস উইংয়ের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ সিএ প্রেস উইং ফ্যাক্টস (CA Press Wing Facts)।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে এক পোস্টে সিএ প্রেস উইং ফ্যাক্টস জানিয়েছে, ১৭ সেপ্টেম্বর ইউএই ভিসা অনলাইন (UAEVisaOnline) নামের একটি বেসরকারি ভিসা প্রসেসিং ওয়েবসাইটের এক আর্টিকেলের উদ্ধৃতি দিয়েই ভিসা নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত ওই খবর প্রকাশ করে গণমাধ্যমগুলো। তাদের ওই আর্টিকেলে দাবি করা হয়েছিল যে, বাংলাদেশসহ এশিয়া ও আফ্রিকার ৯টি দেশের ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত।
এ ব্যাপারে দেশটিতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত তারেক আহমেদ জানান, আমিরাতের সরকারের পক্ষ থেকে ভিসা নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত কোনো বার্তা দেওয়া হয়নি।
তিনি বলেন, সংযুক্ত আরব আমিরাতের সরকার এই ধরনের কোনো তথ্য দেয়নি। বাংলাদেশি গণমাধ্যমগুলো একটিিভিসা সেন্টারের বরাত দিয়ে ওই ধরনের খবর প্রকাশ করে।
রাষ্ট্রদূত বলেন, এমন খবর প্রকাশের ঘটনা ওই ভিসা সেন্টারটির কোনো দূরভিসন্ধিমূলক চেষ্টা বলে মনে হচ্ছে।
তিনি আরও জানান, এ বিষয়ে একজন প্রবাসী যোগাযোগ করলে তাকে ভিসা আবেদন কেন্দ্র থেকে জানানো হয় যে, এখনও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ভিসার আবেদন প্রক্রিয়াকরণ চলছে।
রাষ্ট্রদূত এ বিষয়ে আরও জানান, ২০ এবং ২১ সেপ্টেম্বর আরব আমিরাতে সরকারি ছুটি থাকায় ভিসার ব্যাপারে দেশটির সরকার থেকে তথ্য নিতে ২২ সেপ্টেম্বর থেকে যোগাযোগ করবে দূতাবাস।
এএমএ/এমএস