জেনেভা ক্যাম্পে মাদকবিরোধী অভিযান, গ্রেফতার ৪০
রাজধানীর মোহাম্মদপুরে জেনেভা ক্যাম্পে মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ৪০ জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে মিন্টো রোডে ডিএমপি মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সন্মেলনে এ তথ্য জানান ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মো. ইবনে মিজান।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৪টা থেকে রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) ভোর পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
অভিযানের সময় তাদের কাছ থেকে ৮টি ককটেল, ২টি পেট্রোল বোমা, ৬টি সামুরাই, ৫টি হেলমেট, ৩টি ছুরি, ১১টি চোরাই মোবাইল ফোন এবং ৫০০ গ্রাম হেরোইন জব্দ করা হয়।
মো. ইবনে মিজান বলেন, জেনেভা ক্যাম্পে নিয়মিত বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ঘটে। শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) বিকেল থেকে পরদিন ভোর পর্যন্ত ১২০ জনকে নিয়ে সেখানে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে মাদক ব্যবসায়ী, বিক্রেতা, অস্ত্রের যোগানদাতা, ককটেল সংরক্ষণকারীসহ বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত ৪০ জনকে গ্রেফতার করা হয়।
তিনি বলেন, অভিযানের সময় তাদের কাছ থেকে ৮টি ককটেল উদ্ধার করা হয়। পরবর্তী সময় ডিএমপির বোম্ব ডিস্পোজাল ইউনিট ডিফিউজ করে সেগুলো। এছাড়া দুইটি পেট্রোল বোমা, ৬টি সামুরাই, ৫টি হেলমেট, ৩টি ছুরি, ১১টি চোরাই মোবাইল ফোন এবং ৫০০ গ্রাম হেরোইন তাদের কাছ থেকে জব্দ করা হয়।
তিনি আরও বলেন, তাদের মধ্যে অনেকে জেনেভা ক্যাম্পের মাদক ব্যবসায়ী বুনিয়া সোহেল, পিচ্চি রাজা, চুয়া সেলিমের সহযোগী হিসেবে কাজ করে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদে আরও অনেকের নাম উঠে এসেছে। আমরা তাদের বিরুদ্ধেও অভিযান পরিচালনা করবো৷ বিভিন্ন সময় জেনেভা ক্যাম্পে যে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি হয়, সেটি যেন ভবিষ্যতে না ঘটে সে জন্য ডিএমপি সদা তৎপর থাকবে।
জেনেভা ক্যাম্পে মাদক ব্যবসা নির্মূল করা যাচ্ছে না কেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, মাদক আমরা (পুলিশ) নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, একেবারে নির্মূল করা সম্ভব না। বিভিন্ন অভিযানের মাধ্যমে আমরা মাদক ব্যবসায়ী ও মাদকসেবীদের নিয়ন্ত্রণে রাখি। আমরা এটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো।
মোহাম্মদপুরে অপরাধ বাড়ার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, ৫ আগস্টের পর মোহাম্মদপুরে অপরাধের চরম বিস্ফোরণ ঘটে। যেসব অপরাধী বাইরে ছিল তারাও চলে এসেছে। আমরা মোহাম্মদপুরে অভিযান চালিয়ে আসছি। গত ৬-৭ মাসে আমরা ৩ হাজারের বেশি অপরাধীকে আইনের আওতায় এনেছি। আমরা চেষ্টা করেছি প্রতিদিন যেসব এলাকায় অপরাধীদের বিচরণ রয়েছে সেখানে অভিযান পরিচালনা করতে। এর ফলে অপরাধ কমে গেছে। আমাদের অভিযান চলমান, আশা করি পরিস্থিতি আরও ভালো হবে।
