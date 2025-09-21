ঢাকা জেলা সড়ক পরিবহন শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্বে আউয়াল ও কাশেম
ঢাকা জেলা সড়ক পরিবহন যানবাহন শ্রমিক ইউনিয়নের ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন (২০২৫-২০২৮) অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন আউয়াল হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক পদে মো. আবুল কাশেম নির্বাচিত হয়েছেন।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) ঢাকার সুরিটোলা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
জানা যায়, সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলে এবং রাত ১০টার পর ফলাফল ঘোষণা করা হয়। নির্বাচনে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচিতরা হলেন- কার্যকরী সভাপতি মো. আনোয়ার হোসেন, সহ-সভাপতি মো. বিপ্লব উল হক বিপ্লব, মোহাম্মদ সিরাজ, মো. জসিম এবং মো. কামাল, যুগ্ম-সম্পাদক মো. জসিম মোল্লা, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে মোহাম্মদ নাসির নির্বাচিত হয়েছেন।
এছাড়াও, আরও ১০টি পদে মোট ১৬ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন আব্দুর রহিম বক্স দুদু।
নির্বাচনের পর নব-নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মো. আবুল কাশেম বলেন, এই নির্বাচন অত্যন্ত সুষ্ঠু ও আনন্দময় পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরিবহণ শ্রমিকরা তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিয়ে বিজয়ী করেছেন। আশা করি সবার সহযোগিতায় পরিবহনে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারব।
