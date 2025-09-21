বিমান ও পর্যটন খাতের উন্নয়নে বিভাগীয় কমিশনারদের সঙ্গে সভা

বিমান ও পর্যটন খাতের উন্নয়নে বিভাগীয় কমিশনারদের সঙ্গে সভা
বিমান ও পর্যটন খাতের উন্নয়নে বিভাগীয় কমিশনারদের সঙ্গে সমন্বয় সভা করেছেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন সচিব নাসরীন জাহান।
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে সচিব নাসরীন জাহানের সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এক তথ্য বিবরণীতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
সভায় সচিব নাসরীন জাহান যাত্রীসেবার মানোন্নয়নে আচরণগত পরিবর্তনসহ সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি আসন্ন ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া, তিনি মন্ত্রণালয়ের চলমান কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের অবহিত করেন।
সভায় বিভাগীয় কমিশনাররা সম্ভাব্য পর্যটন স্পট চিহ্নিতকরণ, খাস জমি দখলমুক্ত রাখা, পর্যটন এলাকায় টোব্যাকো-ফ্রি গাইডলাইন বাস্তবায়ন, টাঙ্গুয়ার হাওরে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বরগুনার হরিণঘাটায় পর্যটন অবকাঠামো উন্নয়ন এবং অনিবন্ধিত ট্রাভেল এজেন্সির নিবন্ধন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকরণসহ বিভিন্ন প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন।
এসময় বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নুজহাত ইয়াসমীন, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. সাফিকুর রহমান, দেশের আট বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার এবং মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
