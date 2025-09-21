  2. জাতীয়

ডেঙ্গু প্রতিরোধে ডিএসসিসির পরিচ্ছন্নতা অভিযান

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:০০ পিএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ডেঙ্গু প্রতিরোধে ডিএসসিসির পরিচ্ছন্নতা অভিযান
ধলপুরে ডিএসসিসির পরিচ্ছন্নতা অভিযান

রাজধানীর ধলপুরে এডিস মশাবাহিত ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে বিশেষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও মশক নিধনে অভিযান পরিচালনা করেছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) এবং ব্র্যাক স্বাস্থ্য কর্মসূচি। রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) এই কর্মসূচি পালন করা হয়।

ডিএসসিসি আওতাধীন আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ধলপুর ও সংলগ্ন এলাকায় বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযানে ডিএসসিসির বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ, সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ এলাকাবাসী অংশগ্রহণ করেন।

এসময় ডিএসসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. জহিরুল ইসলাম বলেন, প্রতিরোধমূলক অভ্যাসের শুরু হোক শৈশব থেকে। প্রতিটি শিক্ষার্থী যেন নিজের পরিবার ও প্রতিবেশীদের মধ্যে পরিচ্ছন্নতার সচেতনতা ছড়িয়ে দেয়।

বিদ্যালয়ে পর্যায়ক্রমে শিক্ষার্থীদের পরিচ্ছন্নতার কাজে যুক্ত করার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, পরিচ্ছন্নতা যেন জীবনের অংশ হয়ে ওঠে।

আরও পড়ুন
ডেঙ্গুতে একদিনে ১২ জনের মৃত্যু

ডেঙ্গু প্রতিরোধ অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য ব্র্যাক স্বাস্থ্য কর্মসূচিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, প্রতিটি ওয়ার্ডে অভিযান পরিচালনা করা হবে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধ অভিযানে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সচিব মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ড. নিশাত পারভীন, আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা-৫ মো. আবু আসলাম, ব্র্যাক স্বাস্থ্য কর্মসূচির জ্যেষ্ঠ প্রোগ্রাম ম্যানেজার ডা. নূর-ই-নাজনীন ফেরদৌসসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এমএমএ/এনএইচআর/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।