  2. জাতীয়

বেপজার নতুন নির্বাহী চেয়ারম্যান মোয়াজ্জেম হোসেন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:০৮ পিএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বেপজার নতুন নির্বাহী চেয়ারম্যান মোয়াজ্জেম হোসেন

মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেনকে বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষের (বেপজা) নির্বাহী চেয়ারম্যান নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) তাকে এ নিয়োগ দিয়ে তার চাকরির প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে ন্যস্ত করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

অন্যদিকে, আরেক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে মো. আইনুল হককে পুলিশ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, তার অভোগকৃত অবসর-উত্তর ছুটি ও তৎসংশ্লিষ্ট সুবিধাদি এবং অন্য যে কোনো পেশা, ব্যবসা কিংবা সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/সংগঠন-এর সঙ্গে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে যোগদানের তারিখ থেকে এক বছর মেয়াদে পুলিশ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হলো। এই নিয়োগের অন্যান্য শর্ত চুক্তিপত্র দ্বারা নির্ধারিত হবে।

