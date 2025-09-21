ঢাবি উপাচার্যকে নিয়ে অসত্য তথ্য প্রচারের প্রতিবাদ কর্তৃপক্ষের

ঢাবি উপাচার্যকে নিয়ে অসত্য তথ্য প্রচারের প্রতিবাদ কর্তৃপক্ষের
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে প্রচারিত অসত্য ও অবমাননাকর বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সম্প্রতি একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সঙ্গে উপাচার্যের সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ তুলে যে মন্তব্য ছড়ানো হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বিদ্বেষপূর্ণ ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।
কর্তৃপক্ষের মতে, এটি ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫ পরবর্তী সময়ে ধারাবাহিকভাবে প্রচারিত গুজবের অংশ।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান জীবনের কোনো পর্যায়েই কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময় তিনি অনাবাসিক ছাত্র ছিলেন। ফলে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে তার সম্পৃক্ততার তথ্য পুরোপুরি বানোয়াট।
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মনে করে, এই ধরনের মিথ্যা প্রচার মাননীয় উপাচার্যের ব্যক্তিগত সম্মান ও প্রতিষ্ঠানের সুনাম ক্ষুণ্ন করেছে। কর্তৃপক্ষ আশা প্রকাশ করেছে, প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এ বিষয়ে জনমনে সৃষ্ট বিভ্রান্তি দূর হবে।
