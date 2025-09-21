  2. জাতীয়

নাহিদ ইসলাম

হাসিনার অপরাধই রাজনৈতিকভাবে আওয়ামী লীগের অপরাধ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:২৫ পিএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি।

শেখ হাসিনা দলীয় প্রধান, তার অপরাধই রাজনৈতিকভাবে আওয়ামী লীগের দলীয় অপরাধ বলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মন্তব্য করেছেন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।

রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের এমন কথা বলেন নাহিদ ইসলাম।

তিনি বলেন, শেখ হাসিনা আওয়ামীলীগের দলীয় প্রধান, রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করতে ও ক্ষমতায় টিকে থাকতে জনগণকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। জনগণ প্রতিরোধ করে তাকে উৎখাত করেছে। ফলে এটা দল ও সংগঠন হিসেবে রাজনৈতিকভাবে আওয়ামী লীগের অপরাধ।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় আওয়ামী লীগ রাজনৈতিকভাবে অপরাধ করেছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে বিচারের আওতায় দ্রুত সময়ের মধ্যে আনা উচিত।

রোববার জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে করা মামলায় ৪৭তম সাক্ষী হিসেবে সাক্ষ্য দেন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।

হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে করা মামলায় ৪৭তম সাক্ষী হিসেবে নাহিদ ইসলামের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হয়েছে এদিন।

এরপর ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন নাহিদ ইসলাম। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় অবশ্যই মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলে উল্লেখ করেন নাহিদ ইসলাম।

তিনি বলেন, ব্যক্তি হিসেবে শেখ হাসিনাকে আসামি করে এই মামলা চলমান। তারা মনে করেন, এটা শুধু ব্যক্তিগত সংঘটিত অপরাধ নয়; বরং এটা রাজনৈতিক অপরাধ। ফলে দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে বিচারের আওতায় আনা উচিত। ট্রাইব্যুনালের সে সুযোগ আছে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ১–এ শেখ হাসিনার পাশাপাশি এই মামলার অন্য দুই আসামি হলেন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান ও পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল–মামুন।

এর মধ্যে চৌধুরী আবদুল্লাহ আল–মামুন দোষ স্বীকার করে এই মামলায় ‘অ্যাপ্রুভার’ (রাজসাক্ষী) হয়ে জবানবন্দি দিয়েছেন। এদিন তাকেও ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়।

