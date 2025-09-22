ফজলুর রহমানের অবমাননাকর মন্তব্যের প্রতিবাদে ঢাবিতে মানববন্ধন
বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা (পদস্হগিত) ফজলুর রহমান কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের নিয়ে অবমাননাকর বক্তব্যের প্রতিবাদে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী।
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) রাত ৯টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে এ মানববন্ধন করেন তারা। এতে যোগ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)-এর কয়েকজন নির্বাচিত সদস্য ও সম্পাদক।
রাত ৯টার দিকে রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে অংশ নিয়ে মাস্টারদা সূর্য সেন হলের সহ-সভাপতি (ভিপি) আজিজুল হক বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানের সময় মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা কীভাবে অবদান রেখেছিল, তা সবারই জানা। তারা মেধারভিত্তিতেই এখানে ভর্তি হয়েছে। কিন্তু ফজলুর রহমান মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের নিয়ে যে বর্ণবাদী ও অবমাননাকর কথা বলেছেন, আমরা তার তীব্র নিন্দা জানাই।
তিনি প্রশ্ন তোলেন, আমরা বিএনপির কাছে জানতে চাই, ফজলুর রহমানের এই মন্তব্য কি ব্যক্তিগত, নাকি দলের পক্ষ থেকে দেওয়া? যদি দলীয় না হয়, তাহলে বিএনপিকে অবশ্যই এ বিষয়ে পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিতে হবে। পাশাপাশি তাকে মানসিক চিকিৎসার আওতায় আনা উচিত।
ডাকসুর কার্যনির্বাহী সদস্য রায়হান উদ্দিন বলেন, ঢাবিতে ভর্তি হওয়ার পর একসময় আমরা মাদ্রাসার শিক্ষার্থী পরিচয় দিতে ভয় পেতাম। কেবল পোশাক দেখে অনেকে আমাদের জামায়াত-শিবিরের সঙ্গে মেলাতো। কেন সাদা পাঞ্জাবি বা টুপি দেখে ভয় পাবে? এই ভয়ের পেছনে ছিল স্বৈরশাসকের মানসিকতা।
ডাকসুর সমাজসেবা সম্পাদক এবি জুবায়ের বলেন, মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা নিজ যোগ্যতায় ভর্তি হয়েছে। আমরা ফজলুর রহমানকে মজা করে ফজু পাগলা বললেও তার এই বক্তব্য মোটেও হঠাৎ করে বলা নয়। শুধু তিনি নন, রুমিন ফারহানাও প্রায়ই এমন মন্তব্য করেন। মূলত গুপ্ত আওয়ামী লীগের সমর্থন পাওয়ার জন্যই তারা এ ধরনের কথা বলেন।
শিক্ষার্থী মু. সাজ্জাদ হোসেন খান বলেন, রক্তাক্ত জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর আমরা ফ্যাসিস্ট হাসিনার পতন নিশ্চিত করেছি। এবার আমাদের কাজ আওয়ামী লীগের কালচারাল ফ্যাসিজমের অবসান ঘটানো।
এফএআর/এমএসএম