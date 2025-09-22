ওষুধখাতে দক্ষতা বাড়াতে বাংলাদেশ-জাপান যৌথ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

ওষুধখাতে দক্ষতা বাড়াতে বাংলাদেশ-জাপান যৌথ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি
বাংলাদেশের ওষুধখাতে দক্ষতা ও সক্ষমতা বাড়াতে জাপানের সহযোগিতায় শুরু হয়েছে বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি হোটেলে হেলথকেয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের জন্য মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি শীর্ষক এ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।
এই যৌথ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে জাপানের অ্যাসোসিয়েশন ফর ওভারসিজ টেকনিক্যাল কোঅপারেশন অ্যান্ড সাসটেইনেবল পার্টনারশিপস (এওটিএস) এবং বাংলাদেশ এওটিএস অ্যালামনাই সোসাইটি (বিএএএস)। বাংলাদেশে এওটিএসের এ ধরনের এনজিসি (বিদেশে প্রযুক্তিগত সহযোগিতা ও টেকসই অংশীদারিত্ব) প্রশিক্ষণ এটাই প্রথম।
প্রশিক্ষণে হেলথ কেয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের ৩১ জন প্রতিনিধি অংশ নিচ্ছেন। দুই ধাপে আয়োজিত এই কর্মসূচির প্রথম পর্ব অনুষ্ঠিত হবে সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত গাজীপুরের একটি স্বাস্থ্যসেবা প্ল্যান্টে। দ্বিতীয় পর্ব হবে আগামী ১৫–১৯ অক্টোবর জাপানের টোকিও কেনশু সেন্টার ও কানসাই কেনশু সেন্টারে।
কর্মসূচির আওতায় অংশগ্রহণকারীরা শিখবেন ডিজিটাল মার্কেটিং, ব্র্যান্ডিং, পণ্যের মূল্য নির্ধারণ, জাপানি বাজার ও নিয়মনীতি, জেনেরিক ওষুধে উদ্ভাবন এবং টেকসই মার্কেটিং কৌশল। প্রশিক্ষণ দেবেন জাপানের অভিজ্ঞ দুইজন বিশেষজ্ঞ, থাকবেন পেশাদার দোভাষীর সহায়তাও। জাপান পর্বে সরেজমিন পরিদর্শন ও কেস স্টাডির মাধ্যমে শতবর্ষী জাপানি কোম্পানির সাফল্যের কৌশল জানবেন অংশগ্রহণকারীরা।
অনুষ্ঠানে বিএএএস সভাপতি জাকারিউল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ ও জাপানের দৃঢ় অংশীদারিত্বের প্রতিফলনই এই কর্মসূচি। এটি শুধু বাংলাদেশের নয়, পুরো এশিয়ার স্বাস্থ্যসেবা মার্কেটিং সক্ষমতা বৃদ্ধিতে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।”
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাপানের এনজিসি প্রোগ্রামের জেনারেল ম্যানেজার হিসাশি কান্দা, এওটিএস নয়া দিল্লি অফিসের জেনারেল ম্যানেজার রিকা ইয়াদোমি, বাংলাদেশ-নেপাল-চট্টগ্রাম চ্যাপ্টারের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ অধ্যাপক ড. একেএম মোয়াজ্জেম হোসেন, হেলথ কেয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস সিইও হালিমুজ্জামান, উর্মি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আসিফ আশরাফ, ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চেয়ারম্যান প্রীতি চক্রবর্তীসহ অন্যান্যরা।
অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বিএএএস ভাইস প্রেসিডেন্ট আপন আহসান।
