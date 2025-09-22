মাদক সেবনের কারণে মায়ের বকাঝকা, অভিমানে যুবকের আত্মহত্যা
রাজধানীর কদমতলী থানার দক্ষিণ ধনিয়া এলাকার পাটনের বাগ শিয়া মসজিদ গলির একটি বাসায় মো. আনোয়ারুল আজীম তানভীর (৩০) নামের এক যুবক গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) বিকেল পৌনে ৫টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত তানভীর কুমিল্লা জেলার দেবিদ্বার থানার এলাহাবাদ এলাকার আবুল হাশেমের সন্তান। তিনি কদমতলীর দক্ষিণ ধনিয়া এলাকার একটি ফ্ল্যাটে পরিবার নিয়ে থাকতেন। তানভীর দুই সন্তানের জনক ছিলেন।
নিহতের বোন নাজনীন আক্তার জানান, তানভীর দুই বছর আগে বিদেশ থেকে দেশে ফিরে আসেন। দেশে এসে কিছুদিন উবারে মোটরসাইকেল চালালেও পরে কোনো কাজ করতেন না এবং ধীরে ধীরে তিনি মাদকাসক্ত হয়ে পড়েন।
নাজনীন আক্তার আরও জানান, মাদক সেবনের কারণে মা তাকে বকাঝকা করলে মায়ের ওপর অভিমান করে নিজের ঘরে গিয়ে সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ওড়না পেঁচিয়ে গলায় ফাঁস দেন। পরে তার শ্যালক তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে দরজা ভেঙে উদ্ধার করে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক ) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
কাজী আল আমিন/কেএইচকে