অঝোরে বৃষ্টি, ভোগান্তিতে কর্মজীবী মানুষ

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:৫৯ এএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে ঢাকায়, ছবি: মাহবুব আলম

ভোরবেলা থেকে অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে। টানা কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টিতে ঢাকা নগরীর বিভিন্ন জায়গায় তৈরি হয়েছে জলাবদ্ধতা। বৃষ্টির কারণে বিপাকে পড়েছেন কর্মজীবী মানুষ।

ঢাকায় ভোর থেকে টানা বৃষ্টিতে নগরজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। সড়কে পানি জমে সৃষ্টি হয়েছে জলাবদ্ধতা, যার কারণে বিভিন্ন এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে। ভোগান্তিতে পড়েছেন অফিসগামী ও কর্মজীবী মানুষরা।

ঢাকার রামপুরা, বাড্ডা, মিরপুর, ধানমন্ডি ও মোহাম্মদপুরের বিভিন্ন সড়কে হাঁটুপানি দেখা গেছে। সকালে বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি না পেয়ে অনেকেই পায়ে হেঁটে অফিসের দিকে রওয়ানা হন।

