রাজধানীতে বৃষ্টির পানিতে বিদ্যুতায়িত হয়ে দোকান কর্মচারী মৃত্যু

রাজধানীতে বৃষ্টির পানিতে বিদ্যুতায়িত হয়ে দোকান কর্মচারী মৃত্যু
রাজধানীর বংশাল থানার নাজিরা বাজার এলাকায় জমে থাকা বৃষ্টির পানিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মো. আমিন (৩০) নামের এক দোকান কর্মচারীর মৃত্যু হয়েছে।
সোমবার ( ২২ সেপ্টেম্বর) সকাল সোয়া ৯টার দিকে ওই এলাকার আলাউদ্দিন রোডে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত আমিন পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া থানার বাসিন্দা। পেশায় তিনি একটি বেকারির দোকানের কর্মচারী ছিলেন এবং বর্তমানে বিডিআর এলাকায় থাকতেন।
প্রত্যক্ষদর্শী জিসান জানান, সকাল সোয়া ৯টার দিকে নাজিরা বাজার চৌরাস্তা, আলাউদ্দিন রোড এলাকায় আমিন সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ওই এলাকার রাস্তায় বৃষ্টির পানি জমে ছিল এবং সেখানে একটি বিদ্যুতের তার পড়ে ছিল। সাইকেল নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি সেই তারের সংস্পর্শে এলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন।
তিনি আরও জানান, স্থানীয় লোকজন বাঁশ দিয়ে তাকে পানি থেকে তুলে দ্রুত ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক সকাল ১০টার দিকে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে রাখা হয়েছে।
