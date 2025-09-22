  2. জাতীয়

অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমকারীদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সতর্কবার্তা

প্রকাশিত: ০২:২৭ পিএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে দেশে প্রবেশের বিষয়ে সতর্ক করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দেশটি জানিয়েছে, এমন কর্মকাণ্ড আন্তর্জাতিক অপরাধ এবং বৈশ্বিক নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ।

সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস তাদের ফেসবুক পেজে এ সতর্কবার্তা জারি করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, সীমান্ত সুরক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমে বাস্তুচ্যুতি, শোষণ এবং প্রাণহানির মতো ঘটনা বন্ধ করা হচ্ছে। একই সঙ্গে অবৈধ অভিবাসনের অবসান সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সাহায্য করছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর অবৈধ অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের ফেরত পাঠানো হচ্ছে। শেষ কয়েক মাসে অন্তত ১৮০ জন বাংলাদেশি ফেরত পাঠানো হয়েছে, যারা মূলত মেক্সিকো সীমান্ত পার হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেন।

প্রথম দিকে ফেরত আসা ব্যক্তিদের হাতকড়া ও শেকল পরানো হতো না। তবে ২ আগস্ট একটি সামরিক পরিবহন উড়োজাহাজ সি-১৭ এ ৩৯ জন বাংলাদেশিকে তেশে পাঠানো হয়, যার মধ্যে এক নারীও রয়েছেন। এ সময় তাদের সবার হাতে হাতকড়া ও পায়ে শেকল ছিল।

ফেরত আসা ব্যক্তিরা জানান, প্রায় ৬০ ঘণ্টার দীর্ঘ যাত্রার সময় তারা সবসময় হাতকড়া ও শেকলে বাঁধা অবস্থায় ছিলেন। দীর্ঘ সময় যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে এবং শুধু রুটি ও পানি খেতে দেওয়া হয়েছিল।

