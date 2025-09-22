ভারী বৃষ্টিতে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতা, দুর্ভোগে নগরবাসী

ভারী বৃষ্টিতে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতা, দুর্ভোগে নগরবাসী
মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে অতিভারী বর্ষণে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) বেশ কিছু এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে অনেক এলাকার মানুষ পানিবন্দি হয়ে পড়েছেন। তবে ডিএনসিসির দাবি, জলাবদ্ধতা নিরসনে তারা ভোর রাত থেকেই কাজ শুরু করেছেন। ফলে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন করা সম্ভব হয়েছে।
ডিএনসিসি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, রোববার রাত থেকে শুরু হওয়া থেমে থেমে বৃষ্টির পর আজ সোমবার ভোর পৌনে ৬টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত ভারী বর্ষণ হয়। এতে ডিএনসিসির আওতাধীন মিরপুর-১০, কালশি, মালিবাগ, বাড্ডার কিছু সড়ক, ফার্মগেটসহ বেশ কয়েকটি এলাকায় জলাবদ্ধতা তৈরি হয়। বাড্ডার হোসেন মার্কেট এলাকার অনেক কর্মজীবীকে পানিবন্দি অবস্থায়ই কর্মস্থলে যেতে দেখা গেছে।
এ অবস্থায় জলাবদ্ধতা দ্রুত নিরসনে ডিএনসিসি জরুরি সাড়াদানকারী দল গঠন করেছে। ডিএনসিসির ফেসবুক পেইজে এক পোস্টে বলা হয়, অতিবৃষ্টির ফলে ঢাকায় সৃষ্ট অস্থায়ী জলাবদ্ধতা দ্রুততম সময়ে নিরসনের লক্ষ্যে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এর জরুরি সাড়াদানকারী দল টিম সার্বক্ষণিক কাজ করছে। আপনার এলাকায় অথবা আশেপাশে জলাবদ্ধতা হলে কমেন্টে জানাতে পারেন। আমাদের জরুরি সাড়াদানকারী দল পৌঁছে যাবে দ্রুততম সময়ে।
এ পোস্টে মন্তব্য করেন কাইয়ূম খান নামে একজন। তিনি লেখেন, সব ড্রেইন লাইনে ফুটপাতের দোকানদারদের পলিথিন, আবর্জনা দিয়ে ব্লক করা। এসব দোকানগুলো থেকে চাঁদার ভাগ নেওয়া বন্ধ করে ওদেরকে উচ্ছেদ করেন।
মিরপুর-১৩ এর একজন বাসিন্দা বলেন, সামান্য বৃষ্টি হলেই পশ্চিম বাইশটেকী তলিয়ে যায়। আরেকজন মিরপুরের পলাশ নগরের বাসিন্দা সাগুফতা খালের ওপর মাটি ভরাট করে রাস্তা নির্মাণের ফলে জলাবদ্ধতা সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন।
ডিএনসিসি প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা কমডোর এবিএম সামসুল আলম আজ সকালে কালশি রোডে জলাবদ্ধতা নিরসনের কাজ পরিদর্শন করেছেন এবং সংশ্লিষ্টদের সঠিকভাবে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন।
ডিএনসিসির জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. জোবায়ের হোসেন জাগো নিউজকে জানান, জলাবদ্ধতা নিরসনে তারা রাত থেকেই কাজ করছেন এবং তথ্য পেলে দ্রুত ঘটনাস্থলে টিম পাঠানো হচ্ছে। পূর্বপ্রস্তুতি থাকায় এবার ধানমন্ডি-২৭ এ কোনো জলাবদ্ধতা হয়নি।
আজ সকালে আবহাওয়াবিদ হাফিজুর রহমান জাগো নিউজকে জানান, ঢাকায় সোমবার ভোর ৬টা থেকে ৯টা পর্যন্ত টানা ৩ ঘণ্টায় ৭১ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে রোববার দিবাগত রাত ১২ থেকে ভোর ৬ টা পর্যন্ত ৩৪ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।
