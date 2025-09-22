নিবন্ধনের অগ্রগতি জানতে বিকেলে সিইসির সঙ্গে এনসিপির বৈঠক
নিবন্ধনের অগ্রগতি জানতে বিকেলে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের (সিইসি) সঙ্গে বৈঠক করবে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) প্রতিনিধিদল।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) এনসিপির যুগ্ম সদস্য সচিব জহিরুল ইসলাম মুসা এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, বিকেলে আমিসহ তিন সদস্যের প্রতিনিধিদল সিইসির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবো। ৮ সেপ্টেম্বর আমরা নিবন্ধনের অগ্রগতি বিষয়ে জানতে গিয়েছিলাম। তখন সচিবের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে, সিইসি দেশের বাইরে ছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় আজকের বৈঠকে নিবন্ধনের বিষয়ে অগ্রগতি জানতে পারবো।
প্রতিনিধিদলে এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ও যুগ্ম আহ্বায়ক খালেদ সাইফুল্লাহও থাকবেন।
দলটির নিবন্ধন পাওয়ার বিষয়ে বরাবরই আশাবাদী বলে জানান এনসিপি নেতারা। তবে দলীয় প্রতীক শাপলা নিয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানানো হয় ইসির তরফ থেকে।
এনসিপি শাপলার পাশাপাশি সাদা ও লাল শাপলা প্রতীক চেয়ে আবেদন করেছে দ্বিতীয়বার। কিন্তু তালিকায় এ ধরনের নির্বাচনী প্রতীক রাখেনি ইসি এবং আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো প্রতীক তালিকাও সংশোধন আকারে ভেটিংয়ের অপেক্ষায় রয়েছে।
এ বিষয়ে যুগ্ম সদস্য সচিব জহিরুল ইসলাম মুসা বলেন, নিবন্ধন পাওয়ার পর আমরা প্রতীকের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো। সোমবারের বৈঠকে আলোচনার সময় নিবন্ধনের আপডেট পাবো আশা করি।
এদিকে ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নতুন দল নিবন্ধনের কাজ গুছিয়ে রেখেছে নির্বাচন কমিশন। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সরেজমিন তদন্ত প্রতিবেদনের পর যোগ্যদলগুলোর বিষয়ে আপত্তি রয়েছে কি না সে বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।
প্রাথমিক বাছাইয়ের পর টিকে থাকা ২২ দলের কেন্দ্রীয় ও মাঠপর্যায়ে অস্তিত্ব, কমিটিসহ প্রাসঙ্গিক দলিলাদির সরেজমিন তদন্ত শেষ হয়েছে।
আলোচনায় থাকা এনসিপিসহ কয়েকটি দল নিবন্ধন পাওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছে বলে আভাস মিলেছে।
তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর গত সপ্তাহে বেশকিছু দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ইসির বাছাই কমিটি সাক্ষাৎ করেছে।
