  2. জাতীয়

পুনর্বহালের দাবিতে বিমানের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান চাকরিচ্যুতদের

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫৬ পিএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পুনর্বহালের দাবিতে বিমানের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান চাকরিচ্যুতদের
ইসি কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে ইইউ এর প্রতিনিধিরা

চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের প্রধান কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করছেন সংস্থাটি থেকে চাকরিচ্যুত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত তারা এই অবস্থান ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন। আজ বিকেলের মধ্যে তাদের পুনর্বহালের আশ্বাস না দিলে আগামীকালও (২৩ সেপ্টেম্বর) কুর্মিটোলায় বিমানের প্রধান কার্যালয় বলাকা ভবনের সামনে অবস্থানের ঘোষণা দেন তারা।

চাকরিচ্যুত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিমানের চাকরিচ্যুত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা নানাবিধ বৈষম্যের শিকার এবং চাকরিচ্যুত হয়েছেন। এরমধ্যে ২০২৪ সালের ১২ আগস্ট বিমানের প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী আমরা আশায় বুক বেঁধে আবেদন করি। পরে ওই বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর পুনরায় আমাদের বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য একটি সম্বিলিত আবেদন করি।

তারা আরও বলেন, আমাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিমান কর্তৃপক্ষ গত বছরের ৮ অক্টোবর পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে। পরে দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর আবারও গত ২৩ ডিসেম্বর আমরা আমাদের বিষয়টি মানবিক বিবেচনা করে দ্রুত সমাধানের জন্য আরও একটি আবেদন করি। কিন্তু ওইদিন বিমান নতুন একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। আমাদের চাকরিতে পুনর্বহাল করার আশ্বাস দিয়ে নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ফলে আমরা আমাদের চাকরি ফিরে পাওয়ার কোনো আশা দেখতে পাচ্ছি না। এমতাবস্থায় আমরা নিরূপায় হয়ে বলাকা ভবনের প্রবেশ গেটে আজ এই বিক্ষোভ সমাবেশ করেছি।

আন্দোলনে অংশ নেওয়া বিমানের সাবেক কর্মী মো. ইয়াসিন আরাফাত জাগো নিউজকে বলেন, বিমান থেকে তাদের ছোটোখাটো নানান অপরাধে চাকরিচ্যুতির মতো বড় শাস্তি দেওয়া হয়েছে। আবার অনেকে এই আদেশ চ্যালেঞ্জ করে আদালতের শরণাপন্ন হন। আদালত তাদের পক্ষে রায় দিয়েছেন। কিন্তু বিমান কর্তৃপক্ষ পুনর্বহালে নানান টালবাহানা করছে। তাই তারা আজকে এই আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন। তাদের পুনর্বহাল না করা হলে আন্দোলন চলবে।

এমএমএ/এএমএ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।