জামায়াত, বিএনপি ও এনসিপির নেতৃত্বে হচ্ছে তিনটি রাজনৈতিক ব্লক
আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতৃত্বে গঠন হচ্ছে তিনটি রাজনৈতিক ব্লক। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক শেষে এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী সাংবাদিকদের কাছে এসব কথা বলেন।
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, আপাতত রাজনৈতিক সিনারিওতে তিনটা ব্লক হতে যাচ্ছে। একটা ইসলামিক ব্লক অলরেডি হয়ে গেছে। বিএনপির নেতৃত্বে একটা ব্লক হচ্ছে। আরেকটা হলো আমাদের (এনসিপি) নেতৃত্বে একটা ব্লক হচ্ছে।
তিনি বলেন, আমরা যেহেতু বিএনপি না, এজন্য বিএনপির ব্লকেও যাচ্ছি না। আমরা যেহেতু জামায়াত না, এজন্য জামায়াতের ব্লকেও যাচ্ছি না। আমরা স্বতন্ত্র। এ গণঅভ্যুত্থানের সময় আমরা ইশতেহার দিয়েছিলাম। আমরা বলেছিলাম যে যেহেতু ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার বিলুপ হয়নি, আমাদের সামনে দীর্ঘ লড়াই রয়েছে। ফলে ওই জায়গা থেকে গত ১৫ বছরে যে তরুণরা আন্দোলন করেছিলেন অনেকেই দল সৃষ্টি করেছিলেন তারা অনেকেই সম্মত হয়েছেন এনসিপির ব্যানারে যোগ দেওয়ার জন্য। আমরা তাদের সঙ্গে আলোচনা চলমান রেখেছি। এটা আমাদের সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আমরা একসঙ্গে এক হয়ে কাজ করবো। কিন্তু কী প্রক্রিয়ায় হবে সে বিষয়ে কথাবার্তা চলছে।
এক প্রশ্নের জবাবে তিনি আরও বলেন, পার্লামেন্ট যেটা হবে, সরকারি দল, বিরোধী দল পলিসিগত জায়গায় থাকবে। একটা জায়গায় পার্লামেন্ট হবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে এবং জাতীয় পার্টির বিরুদ্ধে। ফলে এই পার্লামেন্টে এবং এটাও আমরা কনসিডারেশনে রেখেছি যেখানে তরুণরা দাঁড়াবে যারা গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করেছিলেন, বিএনপি থেকেও যে তরুণ সমাজ অংশগ্রহণ করেছে, আমরা তাদের বিভিন্ন জায়গায় যারা ভালো মানুষ, তাদের প্রতি মৌন সাপোর্ট দেব।
এটা দেশবাসীর সামনে স্পষ্ট করতে চাই আগামীর যে সংসদ হবে এখানে আওয়ামী লীগ থাকবে না, জাতীয় পার্টি থাকবে না। এবং এটা দীর্ঘদিন ধরে আমরা বলে আসছি... বাংলাদেশ থেকে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি হারিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।
গণঅধিকার পরিষদের সঙ্গে আপনারা এক হলে কোন প্রতীক থাকছে? এমন প্রশ্নের জবাবে এনসিপির এই নেতা বলেন, দলের নাম এনসিপি থাকবে, এনসিপির প্রতীকেই থাকবে। অন্য দলের নাম মার্কা ডিজলভ হবে এবং এনসিপির আন্ডারে আরও অনেকগুলো দল আসছে। এটা আমরা বড় ধরনের একটা পার্টি করতে যাচ্ছি। ফলে অনেক দল অনেক মত অনেক ব্যানার ইনশাআল্লাহ এনসিপির ব্যানারে চলে আসবে।
