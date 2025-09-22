রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ইসির সংলাপ অক্টোবরে
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে অক্টোবরে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপে বসতে যাচ্ছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। রাজনৈতিক দলগুলোর আগে সুশীল সমাজ, নারী প্রতিনিধি ও গণমাধ্যমের সঙ্গে সংলাপ হবে। ইসি সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।
ইসি জানায়, বড় কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকলে সংলাপ আগামী সপ্তাহ নাগাদ শুরু হতে পারে। এর সময়সূচি প্রস্তুত করে রেখেছে ইসি সচিবালয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিনসহ অন্য নির্বাচন কমিশনাররা নথিতে অনুমোদন করলেই অংশীজনদের চিঠি দিয়ে ও ফোনে জানানো হবে।
কর্মকর্তারা জানান, প্রায় এক মাস ধরে এ সংলাপ হবে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, গণমাধ্যমের প্রতিনিধি, নারী নেত্রী, পর্যবেক্ষক, নির্বাচন বিশেষজ্ঞ, রাজনৈতিক দল ও জুলাইযোদ্ধাদের আমন্ত্রণ জানানো হবে।
ইসি জানায়, বর্তমানে নতুন দলের নিবন্ধন কার্যক্রম চলছে। তাদের নিয়েই কমিশন সংলাপের আয়োজন করতে চায়। এজন্য দলগুলোর সঙ্গে নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর বসা হবে। তবে এবার দলগুলোকে কয়েকটি গ্রুপে ভাগ করে এবং বড় দলগুলোকে আলাদা আলাদা করে সংলাপ হতে পারে।
