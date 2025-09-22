  2. জাতীয়

১৮ নভেম্বর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ, ইসির বিজ্ঞপ্তি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৪৫ পিএম, ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নির্বাচন কমিশন ভবন/ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে আগামী ১৮ নভেম্বর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

ভোট সামনে রেখে এ বছর মোট তিনবার ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা হচ্ছে। এরই মধ্যে ২ মার্চ ও ৩১ আগস্ট তালিকা হালনাগাদ করা হয়েছে। আগামী ৩১ অক্টোবর যাদের বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হবে, তাদের যুক্ত করে নভেম্বরে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে।

সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) নির্বাচন কমিশন এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। দুবার হালনাগাদে নতুন ও বাদ পড়াদের যুক্ত করার পাশাপাশি মৃতদের বাদ দেওয়া হয়। বর্তমানে সব মিলিয়ে ভোটার ১২ কোটি ৬৩ লাখের বেশি। এবার হালনাগাদে ২০০৭ সালের ৩১ অক্টোবর যাদের জন্ম, এসব নাগরিককে আগামী সংসদ নির্বাচনে ভোট দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।

ইসি বিজ্ঞপ্তিতে মতে

• খসড়া প্রকাশ ১ নভেম্বর।
• দাবি-আপত্তি ও সংশোধনের আবেদনের শেষ সময় ১৬ নভেম্বর।
• সব আবেদনের নিষ্পত্তি ১৭ নভেম্বর।
• চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ ১৮ নভেম্বর।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, নতুন যুক্ত হওয়া ভোটারদের নিয়ে আগামী সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। রোজার আগে ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ভোট করতে ডিসেম্বরে তফসিল ঘোষণার প্রস্তুতি চলছে।

আসনভিত্তিক ভোটার তালিকা, ভোটকেন্দ্র, ভোটকক্ষসহ আনুষঙ্গিক সবকিছু মুদ্রণ, সিডি তৈরি করে মাঠপর্যায়ে পাঠানো হবে। তফসিল ঘোষণার আগে দেশের মোট ভোটারের প্রকৃত সংখ্যা জানা যাবে।

