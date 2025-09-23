  2. জাতীয়

নির্বাচনের প্রস্তুতি ও পরিবেশ নিয়ে ইসির সঙ্গে আলোচনা ইইউ দলের

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:২১ এএম, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নির্বাচনের প্রস্তুতি ও পরিবেশ নিয়ে ইসির সঙ্গে আলোচনা ইইউ দলের
নির্বাচন কমিশন ভবন/ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরিবেশ ও প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করতে নির্বাচন কমিশনে (ইসি) বৈঠক করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) প্রাক-নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল। তবে বৈঠক শেষে দলের কোনো সদস্য সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেননি। বৈঠকে আলোচিত বিষয়গুলো ইইউর সদর দপ্তর বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে পাঠানো হবে।

সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) বিকেলে আট সদস্যের ইইউ নির্বাচন বিশেষজ্ঞ দল ইসি ভবনে আসে। সিনিয়র নির্বাচন বিশেষজ্ঞ রিকার্ডো চেলেরির নেতৃত্বে দলটি প্রথমে ইসির যুগ্ম সচিবের নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি টিমের সঙ্গে বৈঠকে বসে। পরে তারা নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহর সঙ্গেও বৈঠক করেন।

বৈঠকে ইইউ দল ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতি, নির্বাচনের আগে দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিবেশ এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিতে গৃহীত পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করে।

পরিদর্শনকারী বিশেষজ্ঞ দলটি প্রাক-নির্বাচনী প্রস্তুতি, পরিবেশ ও গৃহীত ব্যবস্থা নিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করবে। সেই প্রতিবেদন ইইউ সদর দপ্তরে পাঠানো হবে। প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ইইউ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে, তারা ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পর্যবেক্ষক দল পাঠাবে কি না।

এমওএস/বিএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।