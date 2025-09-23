পূজার নিরাপত্তায় দুই লাখ আনসার, ‘অ্যাপসে’ হবে নজরদারি

পূজার নিরাপত্তায় দুই লাখ আনসার, ‘অ্যাপসে’ হবে নজরদারি
শারদীয় দুর্গাপূজা নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণভাবে উদযাপনে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী (আনসার-ভিডিপি) এবার প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি ব্যবস্থা চালু করেছে।
পূজাকালীন দায়িত্বে থাকা দুই লক্ষাধিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সদস্য এবার প্রথমবারের মতো ‘শারদীয় সুরক্ষা অ্যাপস’ ব্যবহার করে মাঠপর্যায়ের ঘটনা তাৎক্ষণিকভাবে রিপোর্ট করবেন।
সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) রাতে আনসার-ভিডিপির উপপরিচালক ও গণসংযোগ কর্মকর্তা মো. আশিকউজ্জামান এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত টানা নয়দিন সারাদেশের ৩১ হাজার ৫৭৬টি পূজামণ্ডপে আনসার-ভিডিপির সদস্যরা মোতায়েন থাকবেন। পূজামণ্ডপের নিরাপত্তা ঝুঁকি বিবেচনায় সেগুলোকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। অধিক গুরুত্বপূর্ণ মণ্ডপে আটজন, গুরুত্বপূর্ণ মণ্ডপে ছয়জন এবং সাধারণ মণ্ডপে ছয়জন করে সদস্য দায়িত্ব পালন করবেন।
মো. আশিকউজ্জামান জানান, শারদীয় সুরক্ষা অ্যাপসের মাধ্যমে দুর্ঘটনা, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি ঘটলে তাৎক্ষণিকভাবে সদর দপ্তরে তথ্য পাঠানো হবে। পরে এ তথ্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
এছাড়া প্রতিটি জেলায় ৯২টি ব্যাটালিয়ন আনসার স্ট্রাইকিং ফোর্স টিম নিয়মিত টহল চালাবে এবং জরুরি মুহূর্তে দ্রুত ব্যবস্থা নেবে। এভিএমআইএস ও এসটিডিএম সফটওয়্যারের মাধ্যমে সকল সদস্যের রেজিস্ট্রেশন ও দায়িত্ব বণ্টনের কাজ ইতোমধ্যেই সম্পন্ন করা হয়েছে।
বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আবদুল মোতালেব সাজ্জাদ মাহমুদ বলেন, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি সর্বদা জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এবারের শারদীয় দুর্গাপূজায় গৃহীত সুসমন্বিত নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে পূজা উৎসব শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু ও আনন্দমুখর পরিবেশে উদযাপন সম্ভব হবে বলে আমরা আশাবাদী। একই সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে দেশের সকল নাগরিকের সহযোগিতা অত্যন্ত প্রয়োজন।
টিটি/বিএ