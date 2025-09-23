  2. জাতীয়

কেরানীগঞ্জে মোটরসাইকেল সিএনজি সংঘর্ষে দুইজনের মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৩৫ এএম, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঢাকা কেরানীগঞ্জের নারকেল বাগ এলাকায় মোটরসাইকেল সিএনজি সংঘর্ষে দুইজনের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে সাড়ে ১২টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, মোহাম্মদ নয়ন (২৭) ও মো. খাইরুল ইসলাম (৩৮)। তাদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুইজনকেই মৃত ঘোষণা করেন।

তাদের হাসপাতালে নিয়ে আসা পথচারী রাব্বি জানান, ঢাকার কেরানীগঞ্জ নারকেল-বাগ এলাকায় মোটরসাইকেল সিএনজি সংঘর্ষ হলে রাস্তায় দুজনে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখি। পরে তাদের উদ্ধার করে ঢামেক নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

তিনি আরও জানান, নিহত দুইজনেরই বাসা ঢাকার কেরানীগঞ্জ এলাকায়।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢামেক হাসপাতালে রয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানায় জানানো হয়েছে।

