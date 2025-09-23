  2. জাতীয়

প্রধান উপদেষ্টা

ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিচ্ছে সরকার

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৯:০৯ এএম, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুস বলেছেন, অন্তর্বর্তী সরকার আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ সাধারণ নির্বাচন আয়োজনের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছে।

সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত এবং ভারতের জন্য মনোনীত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোরের সঙ্গে এক বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা একথা বলেন।

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতেই হবে। এটি অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হবে। দেশ এরই মধ্যে পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েছে।

বৈঠকে সার্জিও গোর প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বের প্রশংসা করেন এবং বাংলাদেশের প্রচেষ্টাকে সমর্থন দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।

দুই পক্ষের বৈঠকে বাণিজ্য, দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা, সার্ক পুনরুজ্জীবিত করা, রোহিঙ্গা সংকট এবং ঢাকাকে লক্ষ্য করে বিভ্রান্তিমূলক তথ্য প্রচারসহ বিস্তৃত দ্বিপক্ষীয় ও আঞ্চলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

প্রধান উপদেষ্টা কক্সবাজারে অবস্থানরত এক মিলিয়নেরও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থীর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের অব্যাহত সহযোগিতা কামনা করেন। এর জবাবে মার্কিন কর্মকর্তারা জানান, রোহিঙ্গাদের জন্য জীবনরক্ষাকারী সহায়তা অব্যাহত থাকবে।

অধ্যাপক ইউনুস বৈঠকে জানান, এক দশকেরও বেশি সময় ধরে সার্ক শীর্ষ সম্মেলন না হওয়ায় বাংলাদেশ সার্ক পুনরুজ্জীবিতকরণে জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তিনি আরও বলেন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অর্থনীতির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন বাংলাদেশকে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে নেবে, তাই বাংলাদেশ আসিয়ানে যোগ দিতে আগ্রহী।

প্রধান উপদেষ্টা নেপাল ও ভুটানসহ ভারতের সাতটি উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদারের ওপরও গুরুত্ব আরোপ করেন।

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, ঘনিষ্ঠ আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে আরও ত্বরান্বিত করতে পারি।

এ সময় তিনি সার্জিও গোরকে সুবিধাজনক সময়ে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান।

