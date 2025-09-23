  2. জাতীয়

বেলজিয়ামের রানি ম্যাথিল্ডের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎ

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ১২:০৪ পিএম, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বেলজিয়ামের রানি ম্যাথিল্ডের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎ/ছবি-সংগৃহীত

নিউইয়র্কের জাতিসংঘ সদর দপ্তরে সোমবার অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানের ফাঁকে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউন ও বেলজিয়ামের রানি ম্যাথিল্ডের সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়েছে।

সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় টেকসই উন্নয়ন, সামাজিক ব্যবসা, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা ও যুবসমাজের ক্ষমতায়নসহ পারস্পরিক আগ্রহের বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন।

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে সমন্বিত আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার ওপরও তারা জোর দেন। প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার এ তথ্য জানান।

