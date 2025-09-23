  2. জাতীয়

টঙ্গীতে কেমিক্যাল গুদামে আগুন

দগ্ধ ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের সহযোগিতার আশ্বাস স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৩৫ পিএম, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে আহত ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের খোঁজ নেওয়ার পর গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

টঙ্গীর কেমিক্যাল গুদামে অগ্নিকাণ্ডে দগ্ধ ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের দেখতে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে যান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। এ সময় তিনি আহত ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের জন্য সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টার দিকে আহতদের দেখতে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে যান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। এ সময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ফায়ার সার্ভিসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও চিকিৎসকরা।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জানান, আহত ফায়ার সার্ভিস কর্মীদের সার্বিক সহযোগিতা করা হবে।

তিনি বলেন, আপনারা জানেন গতকাল (সোমবার) একটি বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে। সেখানে আমাদের চারজন ফায়ার সার্ভিসের কর্মী দগ্ধ হয়েছেন। তাদের মধ্যে দুইজনের দগ্ধের পরিমাণ বেশি হওয়ায় তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক ও একজনের দগ্ধের পরিমাণ একটু কম।

তিনি আরও বলেন, হাসপাতালটি একটি আন্তর্জাতিক মানের হাসপাতাল। এখানকার চিকিৎসা খুবই ভালো। এখানকার চিকিৎসকরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছেন। আপনারা আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন যেন তাড়াতাড়ি আহতরা সুস্থ হয়ে যান। দগ্ধদের চিকিৎসায় যত ধরনের সহযোগিতা লাগে, সমস্ত সহযোগিতা দেওয়া হবে ফায়ার সার্ভিস, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সরকারের পক্ষ থেকে।

