প্রধান উপদেষ্টার মঙ্গলবারের কর্মসূচিতে যা রয়েছে
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস জাতিসংঘের ৮০তম সাধারণ পরিষদে যোগ দিতে বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থান করছেন। সোমবার সেখানে পৌঁছানোর পর আজ মঙ্গলবার থেকে তিনি বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করছেন।
প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেসসচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার প্রধান উপদেষ্টা কখন কোথায় কোন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন তা বিস্তারিত জানান।
তিনি জানান, কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে আজ ২৩ সেপ্টেম্বর স্থানীয় সময় সকাল ৯টায় জাতিসংঘের ৮০তম সাধারণ পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনে যোগদান, সকাল সাড়ে ১০টায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) মহাপরিচালকের সঙ্গে বৈঠক, বেলা ১১টায় বিশ্বব্যাংকের সভাপতির সঙ্গে বৈঠক, বেলা সাড়ে ১১টায় নেদারল্যান্ডসের রানি মাক্সিমার সঙ্গে বৈঠক।
এছাড়া বিকেল পৌনে ৩টায় ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম, নিউইয়র্কের আয়োজনে ‘সামাজিক উদ্ভাবনের মাধ্যমে অর্থায়ন সংগঠিত করা’ শীর্ষক বেসরকারি ও সরকারি খাতের নেতাদের বৈঠক, বিকেল ৫টায় রেকিট বেনকিজারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ক্রিস লিশ্টের সৌজন্য সাক্ষাৎ এবং সন্ধ্যা ৭টায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও মেলানিয়া ট্রাম্পের দেওয়া সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগদান।
