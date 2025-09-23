৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সাগরে লঘুচাপ সৃষ্টির আভাস
আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সাগরে একটি লঘুচাপ সৃষ্টির আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। মঙ্গলবার (২১ সেপ্টেম্বর) আবহাওয়া অফিসের নিয়মিত পূর্বাভাসে এ তথ্য জানান আবহাওয়াবিদ ওমর ফারুক।
আবহাওয়াবিদ ওমর ফারুক জানান, আগামী ৪৮ ঘণ্টায় সাগরে একটি লঘুচাপ সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এটি সৃষ্টি হলে এরপর বৃষ্টি কিছুটা বাড়তে পারে। এর আগে রাজধানীসহ সারাদেশে বৃষ্টিপাত অনেকটা কম থাকতে পারে।
পূর্বাভাসে বলা হয়, দুদিন টানা বৃষ্টির পর আজ (মঙ্গলবার) থেকে সারাদেশে বৃষ্টি কমতে পারে। ফলে সারাদেশে তাপমাত্রা বেড়ে গরম বাড়তে পারে।
এতে আরও বলা হয়, মঙ্গলবার খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও ঢাকা বিভাগের দু/এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে সারাদেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী বর্ষণ হতে পারে। সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে।
আজ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস নারায়ণগঞ্জে। গতকাল (সোমবার) রাজধানীতে সর্বোচ্চ ৭১ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে।
