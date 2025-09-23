  2. জাতীয়

জুলাই আন্দোলনে হত্যা মামলায় যুবলীগ নেতা উজ্জ্বল গ্রেফতার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:১১ পিএম, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জুলাই আন্দোলনে হত্যা মামলায় যুবলীগ নেতা উজ্জ্বল গ্রেফতার
সিআইডির হাতে গ্রেফতার যুবলীগ নেতা উজ্জ্বল

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সংঘটিত হত্যা মামলার আসামি যুবলীগ নেতা উজ্জ্বলকে গ্রেফতার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, সুত্রাপুর থানা যুবলীগের ৪৪ নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বলের বিরুদ্ধে সুত্রাপুর থানায় (ডিএমপি) হত্যা মামলা রয়েছে। তিনি ঢাকার কাঠেরপুলের ৭ নম্বর জাস্টিস লালমোহন দাস লেনের বাসিন্দা।

গত বছরের ১৯ জুলাই পুরান ঢাকার কবি নজরুল কলেজ মোড়ের কাছে পাতলা খান লেনে গুলিবিদ্ধ হয়ে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের কর্মী ও শেখ বোরহান উদ্দিন কলেজের সাবেক শিক্ষার্থী নাদিমুল হক এলেম নিহত হন। ঘটনার পর শেখ হাসিনাসহ ৮৯ জনকে আসামি করে মামলা করেন নিহতের মা কিসমত আরা।

এছাড়া আন্দোলনের নেতা মো. শামসুল আলম আরেফিনও একই ঘটনায় আরেকটি মামলা দায়ের করেন।

সিআইডির এই কর্মকর্তা আরও জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সিআইডির ঢাকা মেট্রো দক্ষিণ বিভাগের একটি অভিযানে নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লা এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার উজ্জ্বলকে আদালতে সোপর্দের পাশাপাশি রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করা হবে।

টিটি/এমআইএইচএস/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।