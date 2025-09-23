শিক্ষাবিদ-সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে ইসির সংলাপ ২৮ সেপ্টেম্বর

শিক্ষাবিদ-সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের নিয়ে ইসির সংলাপ ২৮ সেপ্টেম্বর
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে সংলাপ শুরু করতে যাচ্ছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। প্রথম ধাপেই শিক্ষাবিদসহ সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।
ইসির সম্মতির পর আমন্ত্রিতদের কাছে চিঠি পাঠানো হবে বলে জানান ইসির পরিচালক (জনসংযোগ) রুহুল আমিন মল্লিক।
তিনি বলেন, আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছে ২৮ সেপ্টেম্বর সংলাপের বিষয়ে অনুমোদন চেয়েছি। সম্ভাব্য এ সময় থেকে সংলাপ শুরু হয়ে ধাপে ধাপে অন্যদেরও আমন্ত্রণ জানানোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবে কমিশন। এবারের সংলাপে আলোচ্য সূচি কী নির্ধারণ করা হয়েছে সে বিষয়ে জানানো হয়নি।
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে দলগুলোর ধারাবাহিক সংলাপ চলছে। এ কমিশনের মেয়াদও রয়েছে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত।
ইসির ঘোষিত রোডম্যাপ অনুযায়ী, নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল, শিক্ষাবিদ, সুশীল সমাজ, শিক্ষাবিদ, নারী সমাজের প্রতিনিধি ও গণমাধ্যমকর্মীসহ অংশীজনদের সঙ্গে ধারাবাহিক সংলাপ শুরু হয়ে চলবে ১ থেকে দেড় মাস পর্যন্ত।
নতুন দলের নিবন্ধন প্রক্রিয়া চলমান থাকায় অক্টোবরে দলগুলোর সঙ্গে সংলাপের পরিকল্পনা রয়েছে ইসির।
নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা বলছেন, সংলাপে যাদের আমন্ত্রণ জানানো হবে, তাদের তালিকা তৈরির প্রক্রিয়া চলছে। সংলাপের সূচি নির্ধারণের অন্তত সপ্তাহ দশেক দিন আগে চিঠি (আমন্ত্রণ, কতজন প্রতিনিধি আসবে, লিখিত মতামত) পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে সাপ্তাহিক ছুটি, পূজা ও অন্যান্য ছুটি বিবেচনায় রেখে অক্টোবরজুড়ে দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ চলতে পারে।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এম নাসির উদ্দিন নেতৃত্বাধীন কমিশনের এটি হবে প্রথম সংলাপ আয়োজন। নির্বাচনী আইন সংস্কার, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, পোস্টাল ব্যালটসহ ভোট সম্পৃক্ত সার্বিক বিষয় এই সংলাপে স্থান পাবে।
এরইমধ্যে নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ বলেন, রোডম্যাপে যে সময় রয়েছে, সে অনুযায়ী এ মাসের শেষ দিকে শুরু করবো। ইসি সচিবালয় এটা জানিয়ে দেবে। দু-একদিন এদিক-ওদিক হতে পারে, তবে রোডম্যাপ অনুসরণ করেই এগোব।
