দুর্গাপূজায় নিরাপত্তায় প্রস্তুত রিজার্ভ ফোর্স, বসবে তল্লাশি চৌকি

দুর্গাপূজায় নিরাপত্তায় প্রস্তুত রিজার্ভ ফোর্স, বসবে তল্লাশি চৌকি
সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিশেষ নিরাপত্তা জোরদার করেছে র্যাব-৩।
র্যাব জানিয়েছে, পূজামণ্ডপ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় রোবাস্ট টহল মোতায়েন এবং বিশেষ চেকপোস্ট স্থাপন করা হবে। ডগ স্কোয়াডের পাশাপাশি থাকবে বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট। উদ্ভূত যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় ব্যাটালিয়নের প্রতিটি ক্যাম্পে পর্যাপ্ত সংখ্যক রিজার্ভ ফোর্স প্রস্তুত রাখা হয়েছে। যে কোনো ধরনের গুজব বা উসকানিমূলক মিথ্যা তথ্য ছড়ানো প্রতিরোধে সাইবার মনিটরিং টিমের সার্বক্ষণিক নজরদারিও অব্যাহত রয়েছে।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরী সর্বজনীন পূজা পরিষদে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান র্যাব-৩ এর উপ-অধিনায়ক মেজর মোহাম্মদ সাকিব হোসেন।
তিনি বলেন, শারদীয় দুর্গাপূজা ঘিরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা প্রয়োজন। শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে পূজা উদযাপন উপলক্ষে দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিশেষ চেকপোস্ট ও রোবাস্ট পেট্রোলিং পরিচালনা চলমান।
সাকিব হোসেন বলেন, দুর্গাপূজা ঘিরে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতি বছরের মতো এবারও বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত নিরাপত্তা জোরদার করতে র্যাব-৩ এর দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় পর্যাপ্ত সংখ্যক র্যাব সদস্য মোতায়েন থাকবে। পূজা শুরুর আগে নিরাপত্তার প্রস্তুতি হিসেবে র্যাব-৩ এর আওতাধীন পূজামণ্ডপ এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় রোবাস্ট টহল মোতায়েন ও বিশেষ চেকপোস্ট স্থাপন এবং পূজামণ্ডপের সার্বিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত তদারকির কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
তিনি জানান, তদারকির অংশ হিসেবে পূজামণ্ডপে দর্শনার্থীদের ইন-আউট গেট ও অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা এবং সিসি ক্যামেরা স্থাপন সংক্রান্ত বিষয়সমূহ তদারকি করা হচ্ছে। এছাড়া যে কোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার প্রতিরোধ এবং শান্তিশৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে সাদা পোশাকে গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। পূজামণ্ডপসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সুইপিং করার জন্য র্যাব ডগ স্কোয়াড, বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট এবং যে কোনো ধরনের উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় ব্যাটালিয়নের প্রতিটি ক্যাম্পে পর্যাপ্ত সংখ্যক রিজার্ভ ফোর্স প্রস্তুত রাখা হয়েছে।
র্যাবের এ কর্মকর্তা বলেন, যে কোনো ধরনের গুজব বা উসকানিমূলক মিথ্যা তথ্য ছড়ানো প্রতিরোধে র্যাব সাইবার মনিটরিং টিম অনলাইনে সার্বক্ষণিক নজরদারি অব্যাহত রাখছে। প্রতিমা বিসর্জনের দিন অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হবে, যেন কোনো প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি যেন না হয়।
দুর্গাপূজা ঘিরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টে নাশকতার চেষ্টার কোনো তথ্য পেলে তাৎক্ষণিক আইনের আওতায় নিয়ে আসা হবে বলেও জানান তিনি।
