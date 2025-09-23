ভূমিকম্প মোকাবিলায় ইতালির অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চায় বাংলাদেশ
ভূমিকম্প মোকাবিলায় ইতালির অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে আগ্রহী বাংলাদেশ। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় একসঙ্গে কাজ করতে একমত পোষণ করেছে উভয় দেশ।
ঢাকায় নিযুক্ত ইতালির রাষ্ট্রদূত আন্তোনিও আলেসান্দ্রো মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সচিবালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে এসে প্রস্তাব দিলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ উপদেষ্টা ফারুক ই আজমের (বীর প্রতীক) আগ্রহের কথা জানান।
তারা উভয়ে দু’দেশের পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। বাংলাদেশ ও ইতালির মধ্যকার দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ ও ইতালি একসঙ্গে কাজ করবে বলে উভয়ে একমত পোষণ করেন।
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইতালির সহযোগিতার প্রস্তাবকে স্বাগত জানান উপদেষ্টা ফারুক ই আজম। বিশেষত ভূমিকম্প মোকাবিলায় ইতালির অভিজ্ঞতা বাংলাদেশ কাজে লাগানোর বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ইতালিকে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবেও উল্লেখ করেন।
এছাড়া সাক্ষাতে দু’দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।
এসময় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মোস্তাফিজুর রহমান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক রেজওয়ানুর রহমানসহ মন্ত্রণালয় এবং ইতালির দূতাবাসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
