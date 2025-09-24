  2. জাতীয়

নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন গ্রেফতার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:০২ পিএম, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন, ফাইল ছবি

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতা ও নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।

বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (মিডিয়া) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।

তিনি জানান, রাজধানীর গুলশান এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করেছে ডিবি। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

তবে কোন মামলায় বা কী অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তাৎক্ষণিকভাবে তা জানায়নি পুলিশ।

