এনবিআর চেয়ারম্যানের হোয়াটসঅ্যাপ হ্যাক করে অর্থ দাবি

এনবিআর চেয়ারম্যানের হোয়াটসঅ্যাপ হ্যাক করে অর্থ দাবি
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খানের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর হ্যাক হয়েছে। বিষয়টি বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন এনবিআরের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আল-আমিন শেখ।
আল-আমিন শেখ বলেন, দুপুর ২টার পরে স্যারের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থেকে মেসেজ আসে। সেখানে টাকা দাবি করা হয়। কারও কাছে ৩০ হাজার, কারও কাছে ৩৫ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে এনবিআর চেয়ারম্যান অবগত আছেন।
এনবিআরের জনসংযোগ কর্মকর্তা বলেন, বিভিন্ন মানুষের কাছে টাকা চাওয়া হচ্ছে। আমার কাছেও ৩০ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে ওই নম্বর দিয়ে। কাউকে বিভ্রান্ত না হওয়ার অনুরোধ জানিয়ে তিনি বলেন, চেয়ারম্যান স্যার মিনিস্ট্রিতে আছেন। এ বিষয়ে আইনগত কোনো ব্যবস্থা নিয়েছেন কি না আমার জানা নেই।
