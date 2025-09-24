আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক উপকমিটির সদস্য মোজাম্মেল গ্রেফতার

আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক উপকমিটির সদস্য মোজাম্মেল গ্রেফতার
আওয়ামী লীগের (কার্যক্রম নিষিদ্ধ) সাংস্কৃতিক বিষয়ক উপকমিটির কার্যনির্বাহী সদস্য এবং বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সভাপতি মো. মোজাম্মেল হককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
পুলিশ বলছে, সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম আহ্বায়ক আকতার হোসেনের ওপর ডিম নিক্ষেপের ঘটনায় জড়িত নেতাকর্মীদের বিকাশের মাধ্যমে টাকা পাঠিয়েছিলেন মোজাম্মেল হক।
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) গুলশান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন। এর আগে গত মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে গুলশান-১-এর স্বপ্ন সুপারশপের সামনে থেকে মোজাম্মেলকে গ্রেফতার করা হয়।
ওসি হাফিজুর রহমান বলেন, মোজাম্মেল হক সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক আকতার হোসেনের ওপর ডিম নিক্ষেপের ঘটনায় জড়িত নেতাকর্মীদের বিকাশের মাধ্যমে টাকা পাঠিয়েছিলেন। এ ছাড়াও তিনি মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) গুলশানে আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল আয়োজনের জন্য অর্থায়ন করেন বলে অভিযোগ রয়েছে।
এদিকে তদন্তসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, গ্রেফতার মোজাম্মেলের মোবাইল ফোন থেকে দলীয় বিভিন্ন কর্মসূচির সূচি সংগ্রহ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার করার প্রমাণও পাওয়া গেছে।
কেআর/এমএমকে/জিকেএস