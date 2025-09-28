আজ ঢাকেশ্বরী মন্দির পরিদর্শনে যাবেন নাহিদ ইসলাম
শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে আজ (২৮ সেপ্টেম্বর) ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির পরিদর্শনে যাবেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম। সেখানে তিনি বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ও মহানগর সার্বজনীন পূজা উদযাপন কমিটির নেতাদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন।
শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দলের যুগ্ম সদস্যসচিব ও মিডিয়া সেলের সম্পাদক মুশফিক উস সালেহীন।
মুশফিক উস সালেহীন বলেন, রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির পরিদর্শন করবেন এনসিপির আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম। তিনি ঢাকেশ্বরী মন্দিরে পূজা পরিষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।
তিনি জানান, রোববার বিকাল ৫ টায় ঢাকেশ্বরী মন্দিরে যাবেন এনসিপির আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম। এসময় সেখানে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় নেতারা।
