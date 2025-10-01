  2. জাতীয়

প্রেমের বিয়ের চার মাসের মাথায় বিষপানে তরুণীর ‘আত্মহত্যা’

ঢামেক প্রতিবেদক
ঢামেক প্রতিবেদক ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:২০ পিএম, ০১ অক্টোবর ২০২৫
প্রেমের বিয়ের চার মাসের মাথায় বিষপানে তরুণীর ‘আত্মহত্যা’
ফাইল ছবি

রাজধানীর মুগদা মেডিকেল হাসপাতাল থেকে চাঁদনী আক্তার (১৯) নামের এক তরুণীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। এরআগে পারিবারিক কলহের জেরে কদমতলীর জুরাইন মুরাদপুর এলাকার একটি বাসায় তিনি কীটনাশক পান করেন বলে জানা গেছে। মৃত্যুর মাত্র চার মাস আগে নিজের পছন্দের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল চাঁদনীর।

মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাত দেড়টার দিকে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের মর্গে পাঠায় পুলিশ। চাঁদনী পটুয়াখালীর সদর উপজেলার কবির মৃধার মেয়ে। রাজধানীর জুরাইনের মুরাদপুরে স্বামী সাব্বিরের সঙ্গে ভাড়া বাসায় থাকতেন তিনি।

কদমতলী থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) ফেরদৌসী আক্তার জানান, খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাত দেড়টার দিকে মুগদা মেডিকেল হাসপাতাল থেকে চাঁদনী আক্তারের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ ঢাকা মেডিকেলের মর্গে পাঠানো হয়। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

এসআই ফেরদৌসী আক্তার আরও বলেন, আমরা জানতে পেরেছি, পারিবারিক বিষয় নিয়ে গত মঙ্গলবার স্বামী ও শাশুড়ির সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয় চাঁদনীর। একপর্যায়ে ঘরে থাকা কীটনাশক পান করেন তিনি। এতে অসুস্থ হয়ে পড়লে দ্রুত উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নেওয়া হয় চাঁদনীকে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাকে বাসায় নিয়ে আসা হয়। বাসায় আসার পর আবার অসুস্থ হয়ে পড়লে চাঁদনীকে মুগদা মেডিকেলে নেওয়া হয়। পরে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন চাঁদনীকে।

নিহত চাঁদনীর বোন সানজিদা আক্তার বলেন, ‘আমার বোন চার মাস আগে সাব্বিরের সঙ্গে প্রেম করে বিয়ে করে। এরপরে থেকে আমরা তার সঙ্গে যোগাযোগ কমিয়ে দেই। আমরা শুনতে পারি গতকাল আমার বোন কীটনাশক পান করে আত্মহত্যা করেছে।’

কাজী আল-আমিন/এমএমকে/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।