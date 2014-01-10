হাদি হত্যার বিচার চেয়ে স্লোগানে উত্তাল মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ

হাদি হত্যার বিচার চেয়ে স্লোগানে উত্তাল মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির জানাজা অনুষ্ঠিত হবে আজ শনিবার দুপুর দুইটায়। এরই মধ্যে রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে কয়েক হাজার মানুষের জনসমাগম হয়েছে। ওসমান হাদি হত্যার বিচার দাবিসহ নানান স্লোগানে উত্তাল পুরো এলাকা।
শনিবার (২০ ডিসেম্বর) সকাল থেকেই আসা শুরু করে মানুষ। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে স্লোগান দিতে দিতে জানাজাস্থলে আসেন তারা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে মানুষের উপস্থিতি।
দুপুর পৌনে ১টার দিকে দেখা যায়, জানাজায় অংশ নিতে আসা ব্যক্তিরা নানান স্লোগান দিচ্ছেন। ‘ইনিকিলাব ইনকিলাব, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ’, ‘হাদির রক্ত বৃথা যেতে দেবো না’, ‘ভারতের দালালেরা, হুঁশিয়ার সাবধান’, ‘দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা’, ‘হাদি ভাইয়ের বাংলায় ,আওয়ামী লীগের ঠাঁই নাই’, ‘আমরা সবাই হাদি হবো’ সহ নানান স্লোগান শোনা যায়।
