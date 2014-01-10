ওসমান হাদির জানাজায় তিন স্তরে নিরাপত্তা তল্লাশি

ওসমান হাদির জানাজায় তিন স্তরে নিরাপত্তা তল্লাশি
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির জানাজা উপলক্ষে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ ও সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এখানে প্রবেশে সবাইকে তল্লাশি করা হচ্ছে। কারও সঙ্গে গ্যাস লাইট, ব্যাগ পেলেও তাকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না।
শনিবার (২০ ডিসেম্বর) দুপুর ২টায় রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। তবে সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় মুসল্লিদের ঢোকানো হচ্ছে। দক্ষিণ প্লাজার পশ্চিম পাশে মরদেহ রাখার জন্য শামিয়ানা টাঙানো হয়েছে।
ওসমান হাদির জানাজায় অংশ নিতে সকাল থেকেই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসছে মানুষ।
দুপুর সাড়ে ১২টায় সরেজমিনে দেখা যায়, ছোট-বড় মিছিল নিয়ে হাজার হাজার মানুষ মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে ঢুকছেন। তারা হাদি হত্যার বিচার চেয়ে স্লোগান দিচ্ছেন। এর মধ্যে খামারবাড়ি গোল চত্বর সামনে দিয়ে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে প্রবেশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে নিরাপত্তা তল্লাশির ব্যবস্থা করেছেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। কাউকে সন্দেহ হলে তাকে তল্লাশি করছেন। এরপর সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় ঢুকতে আরও দুটি নিরাপত্তা তল্লাশির ব্যবস্থা করা হয়েছে।
তবে মুসল্লিদের অনেকে এমন কড়া নিরাপত্তা তল্লাশি নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। তাদের দাবি, হাদি জীবিত থাকা অবস্থায় যদি তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হতো, হয়তো তাকে গুলিতে মরতে হতো না।
জানাজায় অংশ নিতে মানিকগঞ্জ থেকে এসেছেন কামাল হোসেন। জাগো নিউজকে তিনি বলেন, ওসমান হাদির দেশপ্রেম সবাইকে অনুপ্রাণিত করেছে। সম্প্রতি ঢাকা-৮ আসনে প্রার্থী হওয়ার পর তাকে হত্যা করা হয়। এর সঙ্গে যারা জড়িত সবাইকে আইনের আওতায় আনতে হবে। এছাড়া নিরাপত্তা ব্যর্ততার দায় নিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে পদত্যাগ করতে হবে।
হাদির মরদেহ বহনকারী বিমান গতকাল সন্ধ্যায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর অবতরণ করেছে। সন্ধ্যায় ৫টা ৪৮ মিনিটে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ইএ ৫৮৫ এর মাধ্যমে তাকে সিঙ্গাপুর থেকে ঢাকায় আনা হয়।
ইনকিলাব মঞ্চ তাদের ফেসবুক পোস্টে জানিয়েছে, আজ শনিবার বাদ জোহর ঢাকার মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে ওসমান হাদির জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।
শরিফ ওসমান হাদির মর্মান্তিক মৃত্যুতে আজ শনিবার এক দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
গত ১২ ডিসেম্বর রাজধানীর বিজয়নগরে নির্বাচনি প্রচারণার সময় সন্ত্রাসীদের গুলিতে মাথায় গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হন ওসমান হাদি। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য গত ১৫ ডিসেম্বর তাকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।
