জানাজার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওসমান হাদির মরদেহ

জানাজার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওসমান হাদির মরদেহ
জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট থেকে জানাজার জন্য জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মরদেহ। শনিবার (২০ ডিসেম্বর) দুপুর সোয়া একটার দিকে তাকে বহনকারী অ্যাম্বুলেন্স হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাস ত্যাগ করে।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিউরো সার্জারি বিভাগের আবাসিক চিকিৎসক ও ন্যাশনাল হেলথ অ্যালায়েন্সের (এনএইচএ) সদস্য সচিব ডা. আব্দুল আহাদ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
এর আগে গতকাল হৃদরোগ ইনস্টিটিউটের হিমঘরে রাখা হয় ওসমান হাদির মরদেহ। আজ সকাল সাড়ে ৯টায় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট থেকে ওসমান হাদির মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে নেওয়া হয়। সেখান থেকে ময়নাতদন্ত শেষে বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে ফের নিয়ে আসা হয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউটে। দুপুর সোয়া ১২টার দিকে তার গোসল দেওয়া হয়। গোসল শেষে এখন জানাজার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মরদেহ।
পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী, দুপুর ২টায় জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় ওসমান হাদির জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। এরই মধ্যে সেখানে লাখো জনতা উপস্থিত হয়েছে।
এসইউজে/কেএসআর