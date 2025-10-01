  2. জাতীয়

গণমাধ্যমের সঙ্গে ইসির সংলাপ ৬ অক্টোবর

প্রকাশিত: ০৫:৪২ পিএম, ০১ অক্টোবর ২০২৫
নির্বাচন কমিশন ভবন/ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে আগামী ৬ অক্টোবর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) ইসির জনসংযোগ শাখার সহকারী পরিচালক মো. আশাদুল হক এ তথ্য জানিয়েছেন।

মো. আশাদুল হক বলেন, ৬ অক্টোবর সকাল সাড়ে ১০টায় টিভি মিডিয়া এবং দুপুর আড়াইটায় পত্রিকা ও অনলাইন মিডিয়ার সাংবাদিকদের সঙ্গে বসবে সংস্থাটি। এরই মধ্যে আমন্ত্রণপত্র প্রস্তুত করা হয়েছে৷ দু-একদিনের মধ্যেই পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

গত ২৮ সেপ্টেম্বর ভোটের সংলাপ শুরু করে ইসি। ওইদিন সুশীল সমাজ, বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদদের সঙ্গে সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়। ৭ অক্টোবর নারী নেত্রীদের সঙ্গে বসার কথা রয়েছে। এরপর জুলাইযোদ্ধা, রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গেও বসবে ইসি।

