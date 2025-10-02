কাপ্তাই হ্রদে নৌকাডুবি: সেনাবাহিনীর প্রচেষ্টায় সফল উদ্ধার অভিযান

কাপ্তাই হ্রদে নৌকাডুবি: সেনাবাহিনীর প্রচেষ্টায় সফল উদ্ধার অভিযান
রাঙ্গামাটির কাপ্তাই হ্রদে আকস্মিক ঝড়ে ডুবে যাওয়া একাধিক নৌকায় ফায়ার সার্ভিসের সঙ্গে যৌথভাবে উদ্ধার অভিযান চালিয়েছে সেনাবাহিনী।
নৌকাডুবির মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করে সেনাবাহিনী। আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়।
আইএসপিআর জানায়, ঘটনায় মোট ৫ জন নিখোঁজ ছিলেন। সেনাবাহিনীর দ্রুত পদক্ষেপে প্রথম রাতে ২ জনকে জীবিত ও ১ শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। পরদিন সকালে আরও ২ জনের মরদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়।
অন্যদিকে নানিয়ারচরের মহাজনপাড়ায় আরও একটি নৌকা ডুবে যায়। এতে ৬ যাত্রীর মধ্যে ৪ জন সাঁতরে তীরে উঠলেও ডেনিজেন চাকমা ও জিতেশ চাকমা এখনো নিখোঁজ রয়েছেন।
সেনাবাহিনী, পুলিশ ও স্থানীয়রা নৌকাটি উদ্ধার করলেও দুই যুবকের সন্ধান মেলেনি। বর্তমানে সেনাবাহিনীর ডুবুরি দল স্থানীয় প্রশাসন ও ফায়ার সার্ভিসের সঙ্গে সমন্বয় করে উদ্ধার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।
আইএসপিআর আরও জানায়, সেনাবাহিনীর পাশাপাশি ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপ ও সাহসী ভূমিকার কারণে দুর্ঘটনার পরপরই কার্যকর উদ্ধার অভিযান পরিচালনা সম্ভব হয়েছে। সেনাবাহিনী নিরাপত্তার পাশাপাশি মানবিক দায়িত্ব পালনে সর্বদা সচেষ্ট।
