লালনের তিরোধান দিবসে কর্মসূচি ঘোষণা
প্রতিবছর ১৭ অক্টোবর লালন সাঁইয়ের তিরোধান দিবস জাতীয়ভাবে পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এ উপলক্ষে গ্রহণ করা হয়েছে বিভিন্ন কর্মসূচি।
সম্প্রতি লালনের তিরোধান দিবস পালন নিয়ে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক সভায় বিভিন্ন কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়। ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী।
লালন সাঁইয়ের তিরোধান দিবস পালন উপলক্ষে ১৭ থেকে ১৯ অক্টোবর কুষ্টিয়ায় তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠান হবে। ১৭ অক্টোবর বিকেল ৪টায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হবে। সেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা। এছাড়া লালন ধামে মেলার আয়োজন করা হবে।
সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে লালনের আখড়ার সাধুগণ এবং টুনটুন বাউলসহ ঢাকা ও কুষ্টিয়ার স্বনামধন্য শিল্পীরা অংশগ্রহণ করবেন।
১৮ অক্টোবর রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে লালন উৎসব আয়োজন করা হবে। এ উৎসবে লালনের গানের পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের শিল্পীরা বাউল গান পরিবেশন করবেন। লালন থিমে একটি ফ্যাশন শো'র আয়োজন করা হবে। একটি মেলার আয়োজন করা হবে, যেখানে লালনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী বেচাকেনা হবে।
একই সঙ্গে ১৭ অক্টোবর সব জেলায় লালন তিরোধান দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। এসব অনুষ্ঠানে স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীদের সম্পৃক্ত করা হবে।
লালন সাঁইয়ের তিরোধান দিবস উপলক্ষে লালন ধামের প্রয়োজনীয় সংস্থার এবং অবৈধ বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ স্থাপনা অপসারণ করারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ওই সভায়।
লালনের তিরোধান দিবস ক-শ্রেণিভুক্ত দিবস হিসেবে পালনের জন্য এরই মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ পরিপত্র জারি করেছে। মূলত গত ২৮ আগস্ট উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়।
১৮৯০ সালের ১৭ অক্টোবর ফকির লালন সাঁই ১১৬ বছর বয়সে কুষ্টিয়ার কুমারখালীর ছেঁউড়িয়ার নিজ আখড়ায় মৃত্যুবরণ করেন।
