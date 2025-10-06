সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা
জুলাই আন্দোলন না হলে বুঝতেই পারতাম না শিশুরা দেশটাকে এত ভালোবাসে
জুলাই আন্দোলন না হলে বুঝতেই পারতাম না শিশুরা দেশটাকে এত ভালোবাসে- এমন মন্তব্য করেছেন সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ।
সোমবার (৬ অক্টোবর) রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এ মন্তব্য করেন তিনি।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা বলেন, তোমাদের (শিশুদের) মতো আমারও একটা স্বপ্ন আছে, একদিন এই দেশটি শিশুদের জন্য হবে। আজকের শিশুরাই আগামী দিনের দেশ পরিচালনায় নেতৃত্ব দেবে।
তিনি বলেন, বিশ্ব শিশু দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য ‘শিশুর কথা শুনবো আজ, শিশুর জন্য করবো কাজ’। এই স্লোগানে এমন একটি দেশ আমরা গড়বো- বিশ্বের সবাই তাকিয়ে বলবে এই দেশটি শিশুদের জন্য।
‘একটি সুন্দর দেশ গড়ার জন্য আজ আমরা যে সংগ্রাম করছি এবং তোমরা যারা গত বছর যে জুলাই-গণঅভ্যুত্থানে অকপটে অংশগ্রহণ করে বৈষম্যহীন নতুন বাংলাদেশ গঠনে ভূমিকা পালন করেছো। তাতে প্রমাণ হয়ে যায় তোমরাই দেশের দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছো।’
শারমীন এস মুরশিদ বলেন, এত যুগ ধরে যারা দেশ শাসন করে এসেছিল, অন্যায় ও দুর্নীতি যারা করেছে, এই অপশক্তির বিরুদ্ধে আঙ্গুলি দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছো, লড়াই করে তোমরা দেশটাকে পরিবর্তন করে দিয়েছো। জুলাই আন্দোলন না হলে আমরা বুঝতেই পারতাম না আমাদের কোমলমতি ছোট শিশুরা আমাদের সোনার দেশটাকে এত ভালোবাসে।
তিনি বলেন, আমাদের এই জেনারেশনের শিশু-কিশোররা এক একটা অকুতোভয় বীরসৈনিক। যারা কোনো অন্যায়ে আপস না করে মাথা উঁচু করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে জানে, বাঁচতে জানে।
উপদেষ্টা আরও বলেন, আমাদের বর্তমান সরকার শিশুদের খুবই স্নেহ করে এবং গভীর ভালোবাসে। এজন্য সব শিশুর জন্য নানান উন্নয়নমুখী কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শিশুভিত্তিক বিচার ব্যবস্থার জন্য আলাদা বিশেষ ‘শিশু আদালত’ স্থাপন, যে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
অনুষ্ঠানে জুলাই আন্দোলনে নিহত ৬২ শিশুর পরিবারকে সম্মাননা ও অনুদান দেওয়া হয়।
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মমতাজ আহমেদ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। এতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার, ইউনিসেফ প্রতিনিধি রানা ফ্লাওয়ার্স, শিশুদের মধ্যে রূপ সঞ্চারী চর্চা এবং মো. সামিউল ইসলাম বক্তব্য দেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শিশু একাডেমির মহাপরিচালক দিলারা বেগম।
এর আগে উপদেষ্টা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন নিউরো ডেভেলপমেন্ট প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আয়োজিত বিশ্ব সেরিব্রাল পালসি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন। এ সময় সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সচিব ড. মোহাম্মদ আবু ইউছুফ, সেরিব্রাল পালসি সম্পন্ন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন।
