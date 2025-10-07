  2. জাতীয়

কর্মী বাছাই নিয়ে সিইসি: লোম বাছতে গিয়ে কম্বল উজাড় অবস্থা হয়েছে

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৫৬ পিএম, ০৭ অক্টোবর ২০২৫
সিইসি এ এম এম নাসির উদ্দিন/ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দায়িত্ব দেওয়ার জন্য কর্মী বাছাই করার ক্ষেত্রে লোম বাছতে গিয়ে কম্বল উজাড় হওয়ার অবস্থা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন।

মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) নির্বাচন বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আয়োজিত সংলাপে সিইসি এ মন্তব্য করেন। গত তিন জাতীয় নির্বাচনে ভোটের দায়িত্বে থাকা সবাইকে এবার বাদ না দেওয়ার যুক্তি তুলে ধরে তিনি এ প্রবাদবাক্যটি উচ্চারণ করেন।

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে অনুষ্ঠিত সংলাপে সভাপতির বক্তব্যে নাসির বলেন, ‘গত তিনটা নির্বাচনে যারা দায়িত্বে ছিলেন, তাদের নিয়ে সবাই তো সন্দেহ পোষণ করেন। তবে ভালো-খারাপ তো সবখানেই আছে। অনেকে একদম বলছেন, গত তিন নির্বাচনে যারা কাজ করেছেন, তারা যেন ধারে-কাছে না আসতে পারেন। এখন ১০ লাখ লোকের (যারা ভোটের দায়িত্বে থাকেন সাধারণত) মধ্য থেকে বাদ দিতে গেলে কম্বলই উজাড়। লোম বাছতে গিয়ে কম্বল উজাড়- আমার অবস্থা হয়েছে সে রকম।’

