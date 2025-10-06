  2. জাতীয়

গণমাধ্যমকর্মীদের সিইসি

সুন্দর নির্বাচন করতে চাই, এই ঢোলটা বাজিয়ে দেবেন

প্রকাশিত: ০৭:০৫ পিএম, ০৬ অক্টোবর ২০২৫
সাংবাদিকদের সঙ্গে আয়োজিত সংলাপে কথা বলেন সিইসি এ এম এম নাসির উদ্দিন

প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, সুন্দর ও স্বচ্ছ নির্বাচন করতে চাই — এই ঢোলটা একটু বাজিয়ে দেবেন। নিজের ঢোল নিজেরা বাজাতে চাই না। আমাদের পক্ষ হয়ে আপনারা (গণমাধ্যম) একটু বাজিয়ে দেন।

সোমবার (৬ অক্টোবর) নির্বাচন ভবনের সম্মেলনকক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আয়োজিত সংলাপে এ অনুরোধ জানান তিনি।

গণমাধ্যমকর্মীদের উদ্দেশ্যে সিইসি বলেন, একটা মূল্যবান পরামর্শ এসেছে আমি খুব একটা সময় নেবো না। আমরা আশা করি ভবিষ্যতেও আপনাদের (গণমাধ্যম) আমি পাবো। সকালে বলেছিলাম আমাদের নিজের ঢোল নিজেরা বাজাতে চাই না। আমাদের পক্ষ হয়ে আপনারা (গণমাধ্যম) একটু বাজিয়ে দেন। একটু সুন্দর ঢোল বাজাবেন, আমরা একটা সুন্দর নির্বাচন উপহার দিতে চাই। এ ঢোলটা একটু বাজাবেন আমাদের পক্ষ হয়ে। কারণ আমাদের আন্তরিকতার কোনোই অভাব নেই। সবাইকে নিয়ে জাতিকে একটা সুন্দর নির্বাচন উপহার দিতে আপনাদের সহযোগিতা চাই।

এআই দিয়ে ভুয়া তথ্য ছড়ালে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রস্তাব ইসির

আসন্ন ভোটে আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্সের (এআই) অপব্যবহারের শঙ্কা করে সিইসি বলেন, আপনারা অনেক মূল্যমান পরামর্শ দিয়েছেন। কানাডার হাইকমিশনার আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। উনার কাছে আমরা এআই নিয়ে সাহায্য চেয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম তোমরা (কানাডিয়ান হাইকমিশনার) তো ইলেকশন করলা আমাদের একটু সাহায্য করো। কীভাবে এআইয়ের অপব্যবহার রোধ করা যায়। কানাডার হাইকমিশনও বললো তার দেশেও এআই বড় সমস্যা। তারাও অনেক কিছু করেছে কিন্তু এআই কন্ট্রোল করতে পারেনি। তারা চেষ্টা করে কিছুটা কমিয়েছে কিন্তু রোধ করতে পারেনি। আমাদেরও এআই নিয়ে অনেক সমস্যায় ভুগতে হবে। উনিও আমাদের ভরসা দিতে পারেননি।

ইসির ভারপ্রাপ্ত সচিব কেএম আলী নেওয়াজের সঞ্চালনায় সংলাপে চার নির্বাচন কমিশনার, ইসির অন্য কর্মকর্তা ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

