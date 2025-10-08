  2. জাতীয়

রিউমর স্ক্যানারের প্রতিবেদন

সাম্প্রদায়িক অপতথ্যের ৬৯% ছড়িয়েছে ভারতীয় পরিচয়ধারী অ্যাকাউন্ট-পেজ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:১৭ পিএম, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
রিউমর স্ক্যানার। ছবি: জাগো নিউজ গ্রাফিক্স

চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৯ মাসে বাংলাদেশ ঘিরে ছড়ানো ১৪২টি সাম্প্রদায়িক অপতথ্য শনাক্ত করেছে রিউমর স্ক্যানার। এরমধ্যে প্রায় ৩৭ শতাংশ (৫২টি) ঘটনায় নারীদের জড়ানো হয়েছে। সাম্প্রদায়িক অপতথ্যগুলো ভারত ও বাংলাদেশ-এ দুদেশ থেকেই ছড়ানো হয়েছে।

তথ্য যাচাইকারী প্রতিষ্ঠান রিউমর স্ক্যানারের পর্যালোচনায় দেখা যায়, সাম্প্রদায়িক অপতথ্যগুলোর প্রায় ৬৯ শতাংশই ছড়ানো হয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভারতীয় পরিচয়ধারী অ্যাকাউন্ট ও পেজ থেকে।

সাম্প্রদায়িক অপতথ্যগুলো বিশ্লেষণ করে রিউমর স্ক্যানার জানিয়েছে, ৩১ শতাংশ ঘটনাতেই মুসলিম নারীকে হিন্দু হিসেবে উপস্থাপন করে অপপ্রচার চালানো হয়েছে। ৮১ শতাংশ ক্ষেত্রেই এ কাজটি করেছে ভারতীয় পরিচয়ধারী এক্স এবং ফেসবুক অ্যাকাউন্টগুলো।

সাম্প্রদায়িক অপতথ্যগুলোয় এমন কিছু ঘটনাও সামনে এসেছে, যেগুলো বাংলাদেশেই ঘটেনি; অথচ দাবি করা হচ্ছিল এগুলো এ দেশেরই ঘটনা। প্রায় ১০ শতাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, ভারতের ভিডিওকে বাংলাদেশের বলে দাবি করা হচ্ছিল, যেখানে নারীকেও জড়ানো হয়েছে। ধর্ষণের মতো স্পর্শকাতর বিষয়কে সাম্প্রদায়িক আবহে প্রচারের একাধিক নজির পাওয়া গেছে।

