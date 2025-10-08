হাসিনার শাসনামলের গুম নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র ‘আনফোল্ডিং দ্য ট্রুথ’

হাসিনার শাসনামলের গুম নিয়ে প্রামাণ্যচিত্র ‘আনফোল্ডিং দ্য ট্রুথ’
গুমসংক্রান্ত তদন্ত কমিশনের উদ্যোগে এবং সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় নির্মিত হয়েছে প্রামাণ্যচিত্র ‘আনফোল্ডিং দ্য ট্রুথ’। এতে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী সরকারের শাসনামলে কারা গুম করতো, কীভাবে করতো, কোথায় কীভাবে রাখতো, গুমের শিকার মানুষদের পরিণতি বাস্তবচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।
বুধবার (৮ অক্টোবর) রাতে এ তথ্য জানান প্রধান উপদেষ্টার সহকারী প্রেস সচিব সুচিস্মিতা তিথি।
প্রধান উপদেষ্টার সহকারী প্রেস সচিব বলেন, ‘বাংলাদেশে কখনো কেউ গুম হয় নাই’- বলে পতিত ফ্যাসিস্ট এক ধরনের অস্বীকারের সংস্কৃতি গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। এখনো তারা মিথ্যা প্রচার ও বিকৃত বয়ানের মাধ্যমে তাদের শাসনামলে সংঘটিত গুমের সত্যকে আড়াল করে দায় এড়াতে চায়। দ্য কমিশন অব ইনকোয়ারি অন এনফোর্সড ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স (গুমসংক্রান্ত তদন্ত কমিশন) দীর্ঘ তদন্ত শেষে উদঘাটিত তথ্য এবং অকাট্য প্রমাণের ভিত্তিতে নির্মাণ করেছে প্রামাণ্যচিত্র ‘আনফোল্ডিং দ্য ট্রুথ’।
সুচিস্মিতা তিথি বলেন, গুমসংক্রান্ত নানা প্রশ্নের প্রমাণসহ উত্তর খুঁজে পাবেন এ প্রামাণ্যচিত্রে, যা ফ্যাসিস্টের সত্য লুকানোর সব অপচেষ্টাকে প্রতিহত করবে। তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে গোপন আটক কেন্দ্র উন্মোচন, ধ্বংস বা লুকিয়ে রাখা প্রমাণ উদ্ধার করাসহ এ অপরাধের পুরো সাইকেলটা উদ্ধার করেছে গুম কমিশন। যা আদালতের বিচারে অকাট্য প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হবে। জঘন্য অপরাধের বিপরীতে গা শিউরে ওঠা এক অকাট্য দলিল হয়ে থাকবে এসব তথ্য।
