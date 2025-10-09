ফুলবাড়িয়ায় বিনামূল্যে পরিবহন শ্রমিকদের চোখের চিকিৎসা শুরু

ফুলবাড়িয়ায় বিনামূল্যে পরিবহন শ্রমিকদের চোখের চিকিৎসা শুরু
বিশ্ব দৃষ্টি দিবস উপলক্ষে পরিবহন শ্রমিকদের মাঝে চক্ষুচিকিৎসা কার্যক্রম শুরু করেছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিসেবা সংস্থা- ভিশনস্প্রিং বাংলাদেশ। বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) দুপুরে ফুলবাড়িয়া বাস টার্মিনালে পরিবহন শ্রমিকদের জন্য বিনামূল্যে চোখের চিকিৎসা ও দৃষ্টি পরীক্ষা কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়।
উদ্বোধনী দিনে প্রায় ৩০ জন পরিবহন শ্রমিক চোখের পরীক্ষা ও সেবা নেন। আগামী কয়েকদিনে এ কার্যক্রমটি দেশের অন্যান্য পরিবহন টার্মিনালেও বিস্তৃত করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানিয়েছে পরিবহন মালিক সমিতি।
সংগঠনটি জানায়, ভিশনস্প্রিং দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের বিভিন্ন পেশাজীবী ও শ্রমজীবী মানুষের মাঝে সুলভ মূল্যে দৃষ্টিশক্তি সেবা প্রদানে কাজ করে আসছে। এই সহযোগিতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিবহন খাতে কর্মরত শ্রমিকদের দৃষ্টিস্বাস্থ্য সুরক্ষায় নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, দৃষ্টিশক্তি হ্রাস একটি নীরব সমস্যা, যা পরিবহন শ্রমিকদের নিরাপদ গাড়ি চালনা ও কর্মক্ষমতাকে সরাসরি প্রভাবিত করে। নিয়মিত চোখ পরীক্ষা ও সঠিক দৃষ্টিশক্তি রক্ষা করলে সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ এবং শ্রমিকদের জীবনের মান উন্নয়নে বড় ভূমিকা রাখা সম্ভব। পরিবহন শ্রমিকদের চোখের যত্ন নেওয়ার এই যৌথ উদ্যোগটি তাদের পেশাগত নিরাপত্তা ও জীবনমান উন্নয়নের এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
ভিশনস্প্রিংয়ের সহায়তায় আয়োজিত এই ক্যাম্পে প্রশিক্ষিত চক্ষুবিশেষজ্ঞ ও অপটোমেট্রিস্টরা শ্রমিকদের চোখ পরীক্ষা করেন। যাদের দৃষ্টিশক্তিতে সমস্যা শনাক্ত করা হয়, তাদের জন্য বিনামূল্যে প্রেসক্রিপশনসহ উপযুক্ত চশমা সরবরাহ করা হয়।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিব মোহাম্মদ এহসানুল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সম্মিলিত শ্রমিক পরিষদের প্রধান সমন্বয়কারী শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কৰ্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক নীলিমা আখতার, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান আবু মমতাজ সাদ উদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশনের চেয়ারম্যান আব্দুল লতিফ মোল্লা, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির মহাসচিব মো. সাইফুল আলম, ভিশনস্প্রিং বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর মিশা মাহজাবীন।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির সভাপতি এম এ বাতেন।
