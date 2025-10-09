ওমরাহ পালনে সৌদি আরব গেলেন ৪ জুলাই যোদ্ধা ও তাদের পরিবার
পবিত্র ওমরাহ পালনে সৌদি আরব গেছেন ৪ জুলাই যোদ্ধা ও তাদের পরিবার। ৪ জুলাই যোদ্ধা ও তাদের প্রত্যেকের পরিবারের এক সদস্যসহ মোট আট সদস্য বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) বিকেল ৫টায় ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্সের বিএস-৩৬১ ফ্লাইটে জেদ্দার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন।
তাদের ওমরাহ পালনের সুযোগ করে দিয়েছে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়। যাত্রার আগে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে উপস্থিত থেকে জুলাই যোদ্ধা ও তাদের পরিবারের সদস্যদের শুভেচ্ছা জানান বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
জুলাই অভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে আহত দৃষ্টিশক্তি হারানো ছাত্র-জনতার ত্যাগ ও অবদানের সম্মানে মোট ২২ জনকে—এর মধ্যে ১১ জন দৃষ্টিশক্তি হারানো জুলাই যোদ্ধা ও তাদের সহায়ক পরিবারের ১১ সদস্যকে পবিত্র ওমরাহ পালনের জন্য সৌদি আরব পাঠানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এরই অংশ হিসেবে আজ প্রথম ধাপে আটজনকে পাঠানো হলো।
বেসরকারি বিমান সংস্থা ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স এবং স্কাই ক্যাপিটাল এয়ারলাইন্স লিমিটেডের যৌথ সহযোগিতায় যাত্রার সব আয়োজন সম্পন্ন করা হয়।
ওমরাহ পালনে জেদ্দা গমণের প্রাক্কালে আহত জুলাই যোদ্ধাদের বিদায় অভ্যর্থনা জানানোর উদ্দেশ্যে উপস্থিত ছিলেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ ও হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের প্রতিনিধিরা।
এমএমএ/এমআইএইচএস